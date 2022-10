Domácí začali dobře. Už ve 3. min. byl faulován Pech, sudí nařídili trestné střílení, ale kapitán Gulaš nezvolil dobré řešení a na Stezku nevyzrál. Po úvodním gólu volala i první přesilovka Jihočechů, jenže Pech zblízka obrovitého gólmana v brance soupeře neprostřelil. A neuspěl ani Tomeček po přečíslení při vlastním oslabení. Opět našel jen připraveného Stezku.

Hra v početní výhodě se ale domácímu celku bohužel nedařila a jen těžko hledal recept na výborného gólmana v dresu soupeře.

Hosté se do útoku prakticky nedostávali. Jenže tři minuty před první sirénou při jednom z jejich ojedinělých výpadů dorazil Kalus střelu Lindberga a Vítkovice šly do vedení. Jihočeši prohráli úvodní dvacetiminutovku 0:1, přestože ji na střely na branku vyhráli 19:5 a na zblokované pokusy 9:3…

„V první třetině jsme byli aktivnější, ale chybí nám větší důraz do branky, případně hráč v předbrankovém prostoru,“ všiml si útočník Zdeněk Doležal, na kterého místo v sestavě stejně jako v pátek nezbylo.

V podobném duchu se odehrávalo i druhé dějství, jenom domácí nápor už přece jen nebyl tak citelný. Obrovskou šanci na vyrovnání měl Pech, Stezka však vytáhl další skvělý zákrok.

Až v polovině zápasu těsně po skončení přesilové hry. Šenkeřík našel milimetrovou přihrávkou Gulaše a kapitán týmu svou tradiční nekompromisní dělovkou z první rozvlnil síťku – 1:1.

A o chvilku později už Motor poprvé v utkání vedl. Byl to znovu Gulaš, který hledal před brankou svého věrného druha Pecha, ale přihrávku si srazil do vlastní sítě Lindberg. Jenže pouhé čtyři vteřiny před druhým klaksonem vyrovnal z přesilovky střelou do horního růžku Krieger. „Konečně se nám zaslouženě povedlo dát dva góly, i když jeden byl šťastný. Bohužel jsme si nepohlídali závěr třetiny a soupeř vyrovnal. Musíme být nadále aktivnější a zápas zlomíme na naši stranu,“ neztrácel po druhé třetině víru Doležal.

Závěrečné dějství už nabídlo především úpornou bitvu téměř bez šancí. Hostím bod stačil a jejich propracovanou defenzivu je jen těžké překonat.

Zápas tak nevyhnutelně dospěl do dramatického prodloužení, které branku nepřineslo. V samostatných nájezdech byli úspěšní pouze hostující Bukarts a Krieger, tak bod navíc brali hosté.

Branky a nahrávky: 32. Gulaš (Šenkeřík, Dzierkals), 34. Gulaš – 18. Kalus ( Lindberg, Fridrich), 40. Krieger (Bukarts, Lakatoš), rozhodující nájezd Bukarts. Vyloučení: 4:5, využití: 0:1. Rozhodčí: Hejduk, Pražák – J. Frodl, Špůr. Diváci: 5276.

Motor: Hrachovina – Vráblík, Štencel, Hovorka, Bindulis, L. Doudera, Šenkeřík – Gulaš, Pech, F. Přikryl – Valský, M. Hanzl, Dzierkals – Tomeček, Vopelka, Strnad – Karabáček, M. Toman, Chlubna. Trenéři Modrý a Čermák.

Vítkovice: Stezka – Prčík, J, Mikuš, Raskob, Koch, L. Kovář, Gewiese, J. Stehlík – Lakatoš, Marosz, Dej – R. Toman, Krieger, Bukarts – Kalus, Lindberg, Fridrich – Macias, Chlán, Lednický. Trenéři Holaň a Philipp.

Hlasy trenérů – Jaroslav Modrý (Motor): „Kluci do utkání výborně nastoupili a vytvářeli si šance. Soupeře držel gólman a dostali jsme hloupý gól. Ve druhé třetině se nám povedlo zápas otočit, ale čtyři vteřiny před přestávkou jsme dostali vyrovnávací gól. Tam nám chyběla větší zkušenost. Zápas dospěl až do nájezdů, ve kterých byli šťastnější hosté.“

Miloš Holaň (Vítkovice): „Pro nás jsou to zlaté body. Nebýt Stezky v brance, tak jsme mohli jet už po první třetině domů. Nebylo jsme na začátku zápasu vůbec koncentrovaní. Dali jsme šťastný gól, ale Motor má silné hráče a zápas otočil. Po tvrdých korekturách v sestavě před třetí třetinou jsme zápas dotlačili do prodloužení a nájezdů. Jsem i za kluky rád, že jsme je zvládli, protože předtím se nám to dvakrát nepovedlo.“