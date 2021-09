Úvod utkání ukázal, že může být utkání pro diváky velice atraktivní. Čtyři branky za deset minut nepadne v každém zápase. „Bylo to po celé utkání z obou stran aktivní. Výsledek je jednoznačný, ale paradoxně byl soupeř aktivnější, když nás přestřílel 32:25. Oproti minulým zápasů, kdy jsme se utkali v přípravě, měl soupeř střeleckou převahu. Zápas byl daleko vyrovnanější než ukazuje skóre. Náš gólman byl zkrátka skvělý a podržel nás v důležitých okamžicích,“ hodnotil utkání asistent trenéra IHC Písek Václav Šrámem.

Hosté se nechtěli jen tak smířit s vývojem utkání a snažili se zápas zdramatizovat. „Naštěstí se jim to nepovedlo. Ve třetí třetině to soupeř stáhl dokonce jen na čtyři útočníky. Zdeněk Kutlák byl zkrátka pořád vpředu, útočil, snažil se prodat své letité zkušenosti, ale náš gólman to prostě zavřel,“ uvedl Václav Šrámek a pokračoval: „Výborně zahrála první lajna. Po minulém utkání v Chebu jsme udělali změny a proházeli hráče v první a druhé lajně. První lajna své miniutkání vyhrála 4:1, druhá to odehrála také výborně. Sýbek se ukázal jako správný kapitán, dal dva góly a na dva přihrál. Takže celková spokojenost.“

Po smolné porážce v prvním kole v Chebu je vysoká výhra nad Příbramí dobrou vzpruhou do dalších duelů. „Minule to byla nešťastná porážka, tentokrát šťastné vítězství, i když jednoznačné. Teď to chce pokoru do dalších zápasů,“ doplnil Václav Šrámek.

IHC Králové Písek – HC Příbram 7:2 (4:2, 2:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 6. Sýbek, 11. Bednařík (Turek, Čížek), 15. Novotný (Bílek), 17. Sýbek (TS), 35. Šuhaj (Sýbek, Dosek), 40. Bednařík (Sýbek), 47. Matějček (Šuhaj, Dosek) – 6. Jelínek (Josefus, Rohlík), 9. Panna (Malý, Saňa). Rozhodčí: Jílek – Kubíček, Bělohlav. Vyloučení: 4:9. Využití přesilovek: 1:0. Diváci: 410.

Sestava Písku: David Novák (Kříž) – Dvořák, Dudáček, Filip Novák, Bílek, Dosek, Tampier, Turek – Karbulka, Matějka, Rod, Novotný, Čížek, Matějček, Januška, Bednařík, Sýbek, Šuhaj, Brož, Volf.