Nedáváte góly, je to váš hlavní problém v baráži?

Určitě. Naše produktivita je mizerná. A je to škoda, protože bych řekl, že nehrajeme špatně. Ale hokej se hraje na góly, které teď momentálně nedáváme.

Už to máte malinko i v hlavách, že se vám nedaří šance proměňovat?

Samozřejmě, člověk už to trochu v hlavě má. Je obrovská škoda dostat se až sem a pak takhle vyhořet na produktivitě. Bohužel.

Na druhou stranu chomutovský gólman Peters zachytal velmi dobře.

Oba gólmani chytali výborně. Neměli jsme ale tak velký tlak do branky. Nějaké šance jsme sice měli, ale dostat se k nějaké druhé třetí dorážce a z ní dát gól, to se nám nevedlo.

Může mít negativní vliv na vaši psychiku i pohled na barážovou tabulku, ve které se vám postupové příčky rychle vzdalují?

To si nemyslím. V zápasech je vidět, že bojujeme. Jezdí nám to, soupeře v některých fázích i přehráváme. Ale nedáváme góly. To je to hlavní.

Oproti minulému zápasu vypadli ze sestavy dva klíčoví útočníci Cody Bradley a Lukáš Endál. Byla jejich absence hodně znát?

Oba jsou to pro nás důležití hráči. Endy je střelec a Cody je zase silný na puku. Ale zase jsou tady jiní kluci, kteří je dokáží zastoupit. Hráli jsme pořád stejně. Bojovnost a bruslení tam z naší strany byly. Ale bohužel žádné góly.

Po šesti odehraných zápasech máte na kontě pouhé dva body. Asi jste čekali větší bodový zisk.

Za sebe mohu říct, že jsem čekal mnohem větší počet bodů. V některých zápasech jsme byli lepší, ale prohráli jsme je. Jako tým hrajeme skvěle, gólmani nám chytají super, parta je v kabině výborná. Ale jak říkám, produktivita nás sráží. Není to úplně jednoduchá situace. Makali jsme celý rok, abychom se do baráže dostali. A teď je to takhle. Je to velká škoda.

V sezoně jste byli zvyklí v Chance lize vyhrávat, perfektně vám vyšlo i play off. Najednou přišel v baráži útlum. Je to náročné na psychiku?

Složitější to je. Ale produktivita nás trápila už v sezoně. Měli jsme pasáže, kdy se nám nedařilo. Odehráli jsme pak perfektně semifinále play off se Vsetínem a věřili jsme, že do baráže díky tomu vstoupíme nastartovaní. Důležitý byl hned první zápas v Pardubicích, který jsme prohráli. Od té doby se to s námi možná táhne. Hned v první minutě jsme tam dostali smolný gól a sebevědomí nám zase trochu kleslo. A postupně klesalo níž a níž. Bojovnost tam ale pořád byla a nemáme se za co stydět. Každý zápas makáme a nic nevypustíme. Do každého utkání jdeme s tím, že ho chceme vyhrát.

Je znát, že v soupeři v baráži jsou o dost kvalitnější než třeba v play off a dokáží trestat vaše chyby?

Baráž je o detailech. Myslím si, že jsme na ni dobře fyzicky připraveni a velmi dobře bruslíme. Ale když uděláme chybu, tak ji soupeř potrestá. Pokud ji naopak udělá on, tak nejsme schopni gól dát.

Jistá, i když už asi spíše jen teoretická naděje na postup, stále zůstává. Vnímáte to tak?

Samozřejmě. Může se stát ještě cokoliv. Nic nebalíme. Musíme se poučit z té jedné chyby, kterou jsme udělali a dostali jsme z ní gól.