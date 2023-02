Lokomotiva neměla v krajské metropoli co ztratit. Začala aktivně a ujala se vedení. Samson skóre otočil, ale hosté ještě v první části vyrovnali. Ve druhé části padl jen jeden gól, a to do veselské sítě. Rozhodnutí přinesl začátek třetí dvacetiminutovky, když během čtyř minut budějovický tým zvýšil na 5:2 a mužstvo od Lužnice už jen v závěru korigovalo, ale favorit to s ním rozhodně jednoduché neměl.