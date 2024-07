Dagmar Bauerová a Stanislav Bauer tvoří pár, který teď oslavil šedesát let společného trvání. Ona, krasobruslařka, je dokonce krajskou přebornicí žactva i dorostenek a členkou juniorského výběru Československa. On hrál hokej za České Budějovice osm sezon, z toho pět jich bylo v nejvyšší soutěži. Nastřílel celkem dvanáct gólů, mezi elitou přesně polovinu. Stanislav si v kladenském dresu zahrál v obranné dvojici s legendárním kapitánem československé reprezentace Františkem Pospíšilem.

Teď oba vyrazili na českobudějovickou radnici. Po šedesáti letech! "No, celkem to bylo dobrých šedesát let," usmívala se Dagmar, středoškolská profesorka. "Jezdili jsme na kolech, všechny sporty jsme tak nějak provozovali," usmívá se bývalý hokejista a také výborný fotbalista. "S mojí skvělou ženou to bylo krásných šedesát let," doplnil Stanislav. "Ráda vzpomínám na krasobruslení, a pak, když jsem už byla starší, tak jsme jezdili cvičit po světových gymnaestrádách, které po revoluci byly pro nás otevřené, to bylo úžasné."

Diamantová svatba hokejisty a krasobruslařky. Bauerovi jsou spolu 60 let | Video: Deník/ Kamil Jáša

Na kterým tým ze všech nejraději vzpomíná Stanislav? Pojmenoval tři nejvýraznější: "České Budějovice, Dukla Jihlava a i to Kladno."

Slavnou svatbu z roku 1964 dokumentuje dobová fotografie. Jsou na ní novomanželé, dva svědci a řidič. Všechny znáte. Vlevo hokejista a později slavný trenér Luděk Bukač, vpravo boxer, medailista z olympijských her Pepa Němec, který Bauerovým jezdil svatbu, a vedle nevěsty na jihu populární hokejista Josef Pinďa Cvach. Byla to v Českých Budějovicích opravdu veliká sláva. Platí to i o 60 let později. Dagmar Bauerová a Stanislav Bauer oslavili diamantovou svatbu. Mezi gratulanty byl třeba i trojnásobný účastník olympijských her jachtař Karel Lavický. "Hlavně jim přeju hodně zdraví a radosti z jejich dětí a vnoučat. No a aby byli spolu tak rádi a měli se tak rádi, jako je tomu dosud."

Sportovní pár oddával bývalý hejtman Jihočeského kraje, shodou okolností soused z jedné ulice, Jan Zahradník (ODS). "Bauerovi se celý život věnují sportu, hlavní ale je, aby je dál provázely v manželství láska a úcta jednoho ke druhému. Dášu se Standou znám dlouho, přeju jim hlavně zdraví a štěstí do dalších minimálně šedesáti let."

S gratulací přispěchal s vnuk Matěj Štětka: "No, když jsou to novomanželé, tak aby dalších šedesát let bylo stejně dobrých jako těch prvních, ne-li lepších."

Láskyplným pohledem vyprovodili svatební diamantový pár z obřadní síně syn Robert a dcera Andrea: "Hlavně ať jsou tady s námi co nejdéle, protože jsou oba strašně úžasní."