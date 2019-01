České Budějovice – V pondělí vyjedou prvoligoví hokejisté ČEZ Motoru poprvé na led a zahájí tak finální část přípravy na sezonu, ve které by se chtěli pokusit poprat o postup do extraligy. I když generální manažer klubu Stanislav Bednařík je s vyhlašováním tohoto smělého cíle opatrnější. „Konkrétní cíle pro sezonu stanovíme až před začátkem první ligy. Ale extraliga je meta, na kterou chceme dosáhnout co nejdříve," dobře si uvědomuje.

Stanislav Bednařík | Foto: Deník/ Radka Doležalová

Letní příprava na suchu proběhla z vašeho pohledu vedení klubu bez problémů?

Zatím jsme s trenéry průběh letní přípravy nijak obšírně nerozebírali. Nedostalo se k nám ale, že by byl nějaký problém, takže vycházíme z toho, že příprava na suchu proběhla hladce.



Novinkou letošní letní přípravy bylo angažování kondičního trenéra Františka Bombice. Osvědčil se?

Ohlasy jsou vesměs pozitivní. Kondiční trenér podle mého názoru do trenérského týmu patří. Na fyzičce našich hráčů by to mělo být znát.



Kádr posílila trojice útočníků Škoda, Mikyska a Žálčík, přišel obránce Kolmann. Z hokejistů, o které jste stáli, odešel jenom zkušený bek Punčochář. Jinak zůstal tým ve stejné podobě jako loni. Jdete na led s mužstvem podle vašich představ?

Úplně ne. Měli jsme představu, že v této době budeme mít podepsaného ještě jednoho obránce, kterého bych označil za klíčového. Takového, jenž by nám do obranných řad přinesl více kvality, co se týká ofenzivní činnosti.



S kým jste jednali?

Měli jsme rozjednané tři obránce, kteří by těmto požadavkům odpovídali. Dva slovenští beci už jsou pryč. Jeden míří do zahraničí, druhý do extraligy. Jednání ztroskotala na nemožnosti finančně konkurovat jiným nabídkám. Ve hře je stále ještě třetí zkušený bek, který zahájil přípravu v jednom extraligovém týmu. Tam ale věříme, že to pro nás ještě není uzavřené.



Odešel vám loni prakticky klíčový obránce Petr Punčochář. Mrzí vás, že jste se s ním nedomluvili na nové smlouvě a nakonec skončil v týmu jednoho z vašich největších soupeřů v první lize Slavie Praha?

Mrzí, nemrzí. Takový je hokejový život. Vždycky velmi pečlivě posuzujeme u každého hráče výkonnost a přínos pro tým, na druhé straně jsou pak finance. Petru Punčochářovi jsme nabídli smlouvu, kterou on chtěl drobně upravit. To jsme učinili, přesto se nakonec dohodl ve Slavii. Nicméně si myslím, že hlavní důvod, proč u nás skončil, byl, že Vítkovice po nás za něj chtěly relativně hodně peněz. Těžko jsme se s nimi domlouvali na výši odstupného za přestup. Jak se nakonec domluvila Slavia s Vítkovicemi, to skutečně nemám tušení.



O jiném obránci už neuvažujete?

Částečně v reakci na doposud neúspěšná jednání jsme se rozhodli vyzkoušet českobudějovického odchovance Tomáše Pařízka, jenž strávil poslední čtyři sezony v zámoří.



Útočníků máte hodně, tam asi nemáte potřebu posilovat?

Útok předvedl v loňské sezoně báječnou výkonnost. Přesto jsme ho posílili o tři hráče, kteří by měli bojovat o místo v prvních dvou lajnách. Náš kádr podle toho, jak je napsaný na papíře, je proti loňsku určitě posílený. Do jaké míry, jak to bude fungovat na ledě a jak si všechno sedne, to se ale teprve uvidí na ledě.



Na gólmanském postu loni chytila příležitost za pačesy dvojice mladíků Bláha – Gába. V kádru zůstává i Hynek Kůdela a přibyl junior Kváča. Půjdete do sezony se čtyřmi brankáři?

Máme tři kvalitní gólmany, za kterými nám vyrůstá mladý Kváča. Momentálně jdeme do sezony skutečně se čtyřmi brankáři s tím, že pro Kváču bude jednoznačnou prioritou chytat v juniorce. K tomu máme tři gólmany seniorského věku. Loni chytali hlavně Bláha s Gábou a Kůdela zůstal trochu za nimi. Ale začíná nová sezona a všichni mají prakticky stejnou startovní čáru.



Máte poměrně široký kádr. Jste domluvený s některým klubem z nižší soutěže, že tam budete posílat hráče, kteří se neprosadí do základní sestavy?

Někteří hráči ještě mohou hrát v juniorce. Jinak je ale naší prioritou umístit hráče širšího kádru někde v první lize, aby hráli kvalitnější soutěž. To by se týkalo hráčů, které bychom u nás nemohli využít. Ty, které bychom v průběhu sezony využívali, chceme umístit v kraji. Nejlépe se z druholigových týmů rýsuje spolupráce v Táboře, i když tam chtějí stavět na vlastních hráčích. Přesto si myslím, že dva, tři, možná i čtyři hráči budou pendlovat mezi Budějovicemi a Táborem.



Druhou ligu budou hrát také Jindřichův Hradec a nově také Písek. S nimi spolupracovat nebudete?

S Jindřichovým Hradcem jsme spolupracovali loni, ale momentálně je tam pro nás situace nejasná a nečitelná. S Pískem bývala v minulosti spolupráce velmi intenzivní. Momentálně je pro nás ale Písek trochu nejasným místem jihočeského hokeje. Podle našich informací podepsal jakousi formu spolupráce s Chomutovem. Mělo by se sice jednat o spolupráci jen na úrovni mladšího dorostu, ale není pro nás úplně jasné, co se v Písku děje nebo bude dít. Vypadá to, že nejvíce budeme spolupracovat s Táborem.



Loni jste odehráli dvanáct přípravných zápasů a zdálo se vám to příliš. Letos jich nakonec hrajete jedenáct, což je jen o jeden méně.

Původně jsme měli naplánovaných devět utkání s tím, že nám to stačí. Objevili se pak ale ještě dva atraktivní soupeři, se kterými si zahrajeme. Přibyla Kometa Brno s tím, že letos budeme hrát tam a příští rok se Kometa recipročně představí u nás. Na poslední chvíli se ozval Chabarovsk, na což jsme kývli. Určitě je zajímavé jít se podívat na tým KHL. Pro soupeře to navíc bude generálka na zahájení soutěže, takže bude hrát v plné sestavě. Chabarovsk jsme vzali především proto, abychom našim fanouškům nabídli kvalitního soupeře.



Cíle pro sezonu vyhlásíte až před jejím začátkem. Přesto ale cítíte tlak, že po loňské účasti v baráži o extraligu jen těžko můžete chtít hrát třeba na čtvrté místo? Že jste si už ve druhém roce existence obnoveného klubu nastavili laťku hodně vysoko?

Toho jsme si plně vědomi. Loni jsme udělali asi větší krok, než jsme předpokládali. Mohlo to být tím, že jsme měli dobře poskládaný tým a trenéři ho dobře připravili. Také tomu ale mohly nahrát okolnosti, které se pro nás vyvinuly velmi dobře. Kladno udělalo administrativní chybu a najednou nám nestálo v cestě do baráže. Třebíč v semifinále play off přišla po dvou utkáních odehraných u nás o tři klíčové hráče. To nám samozřejmě pomohlo. Je ale také možné, že tým byl tak našlápnutý, že by se vypořádal i s těžšími překážkami.



O postupu do extraligy však asi přemýšlíte. Je to tak?

Především bych chtěl zdůraznit, že jsme nohama na zemi. Úplně základní cíl je bavit diváky hokejem. Aby diváci chodili do Budvar arény rádi. Chceme pracovat s vlastními odchovanci. To jsou skutečně ty základní cíle. Nabalují se na ně sportovní výsledky, které souvisí s tím, jak náš hokej bude nebo nebude diváky bavit. Ale všichni tady sníme o extralize, to je jasné. Jestli to bude za rok nebo třeba za dva, to ale nikdo z nás neví. Nejradši bychom byli, aby to už bylo. Ale není.



Kromě atraktivního hokeje musí diváky potěšit i nová multifunkční kostka. Těšíte se na ni?

Musíme poděkovat městu, že kostku pořídilo. Je krásná, ostrý obraz a dobrý zvuk. Kvalitou výrazně převyšuje tu, která na stadionu bývala předtím. Ještě jednou děkujeme městu, že udělalo takovouhle investici. Je to věc, kterou ocení zejména diváci, a ne my jako klub. Fanouškům to jednoznačně zpříjemní pobyt na stadionu. Utkání se stanou ještě atraktivnější tím, že bude možné vidět opakovačky zajímavých momentů.



V Budvar aréně proběhla také výměna mantinelů. Jednalo se o vaši iniciativu?

Nejednalo. Šlo o plánovanou výměnu. Mantinely už byly vyžilé a docházelo k neočekávaným odrazům kotoučů především z rohů kluziště. Tomu by se nyní mělo zamezit. Ale byla to plánovaná výměna. My jsme v tom nevyvíjeli žádnou aktivitu.



V jaké výši plánujete rozpočet pro příští sezonu?

Rozpočet bude velmi podobný tomu z minulé sezony.



To znamená kolem čtyřiceti milionů korun?

Měl by být něco málo přes čtyřicet. Třetí rok po sobě se ukazuje, že tady v regionu jsme schopni posbírat ročně sumu právě kolem čtyřiceti milionů. Zatím se to jeví jako strop. Nikdo z našich tradičních partnerů nám nedal dvakrát tolik peněz. Někdo trochu navýšil, někdo zůstal na svých a pár jich také skončilo. Ale to bylo skutečně jen málo. Na prstech jedné ruky bychom spočítali partnery, kteří řekli, že nás v letošní sezoně podpořit nemohou. Několik jich naopak přibylo. Zůstáváme tak zhruba na počtu sto padesáti partnerů.



Loňská sezona skončila z ekonomického hlediska v plusu?

Ano. Především díky tomu, že jsme hráli baráž a na šest utkání jsme měli zaplněnou arénu. Na vstupném jsme vydělali. S příjmem ze vstupného z baráže jsme při sestavování loňského rozpočtu nepočítali a právě tento příjem nás z vyrovnaného hospodaření dostal do zisku. Z tohoto zisku ale musíme odvést daň do státní kasy, což mě hrozně štve. Raději bych použil peníze vygenerované činností hokejového klubu na financování hokejové mládeže, bohužel… Zbytek zisku po zdanění navýší letošní rozpočet, část použijeme na investice týkající se materiálového vybavení posilovny a chystaného víceúčelového spinningového sálu.



Generální partner vašeho klubu ČEZ vás podpoří ve stejné míře jako loni?

ČEZ zůstává ve stejné pozici a je i nadále naším generálním partnerem. Jeho podpora zůstala téměř na stejné úrovni jako tomu bylo v loňském roce.



Kolik máte aktuálně prodaných permanentek na příští sezonu?

Permanentky se díky vydařené minulé sezoně prodávají velmi dobře. Aktuálně je jich prodaných nebo rezervovaných kolem dvou tisíc. Máme zkušenost, že se budou prodávat až do začátku sezony. Věřím, že je důvod si permanentku koupit. V jejich ceně je základní část, play off a i případná baráž. Vyplatí se dojít si pro ni.