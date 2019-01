České Budějovice /ROZHOVOR/ – Čeká je čtvrtá sezona od znovuzrození klubu, ve které budou usilovat o návrat mezi naši elitu. Letní příprava hokejistů ČEZ Motoru je v plném proudu. Vedení klubu pod taktovkou generálního manažera Stanislava Bednaříka zase pracuje na naplnění rozpočtu pro další sezonu.

Stanislav Bednařík | Foto: Deník/ Jaroslav Sýbek

Mužstvo trénuje už více než měsíc pod taktovkou nového trenéra Antonína Stavjani. Jak zatím mete nové koště?

O tom budeme mít jasněji na konci letní přípravy, až budeme mít v rukou výsledky výstupních fyzických testů. Tam teprve uvidíme, jak na tom naši borci skutečně jsou po jiném způsobu trénování, než na jaký jsme byli zvyklí v posledních sezonách. Potom budeme vědět víc. Nicméně první ohlasy jsou dobré a také z kabiny slyším pozitivní zprávy. I když se to netýká přímo letní přípravy, tak z okolí klubu máme takové informace, že se jménem nového trenéra panuje spokojenost. Z naší strany rozhodně také.

Funguje dobře komunikace mezi novým trenérem a vámi jako vedením klubu, která v případě předcházejícího kouče Rosola trošku drhla?

Funguje perfektně. Tam jsem absolutně spokojený.



V průběhu června má mužstvo dvakrát v týdnu zařazené do přípravy tréninky na ledě. Byl to váš nápad, nebo s ním přišel trenér Stavjaňa?

Na led se v červnu šlo už před dvěma roky. To jsme ho měli každý den. Tenkrát to bylo z toho důvodu, že jsme výrazně obměňovali kádr a chtěli jsme, aby hráči měli možnost více se seznámit. Nejenom mimo led, ale i na něm. S modelem, že bychom letos v červnu chodili dvakrát v týdnu na led, přišel Tonda Stavjaňa.



Kádr je momentálně uzavřený a v této podobě byste s ním měli jít do sezony. Má vzhledem i k finančním možnostem klubu a situaci na hráčském trhu odpovídající kvalitu?

Ze strany fanoušků cítím celkem intenzivní tlak, abychom kádr posílili a přivedli nějaké nové hráče. Ale jak už jsem několikrát v rozhovorech pro média říkal, současný kádr je v rámci možností kvalitní. Na nového hráče za prvé musíme mít peníze a za druhé bychom byli rádi, kdyby měl nějaký vztah k regionu. Za třetí to musí být hokejista, o kterém budeme přesvědčeni, že nám skutečně pomůže. Nechceme, aby přišel někdo, kdo jenom doplní náš kádr, ale skutečně ho posílí. Momentálně máme v tréninku devět obránců a sedmnáct útočníků. Kádr máme tedy relativně široký. K tomu jsou navíc ještě naši junioři, se kterými výhledově počítáme. Pokud si řeknou svými výkony o místo v sestavě, tak ho budou mít. Pokud ne, tak ho mít nebudou.



S týmem začal trénovat odchovanec klubu Tomáš Rousek z Hradce Králové. Jaké s ním máte plány?

Od úterka s námi trénuje. Dohodli jsme se na zkoušce do konce srpna. Pokud by si hlasitě, a to zdůrazňuji, řekl o místo v sestavě, tak bychom využili opci a zůstal by u nás pravděpodobně celou sezonu. Jedna věc je ale zájem samotného hráče u nás být, druhá pak, jestli ho trenéři budou chtít mít v kádru. Třetí a možná ta nejdůležitější záležitost jsou následná jednání s Hradcem Králové. Předběžná dohoda o podmínkách, za kterých by nám Rouska případně uvolnil na roční hostování, je pro nás bohužel neakceptovatelná.



Mohl byste být konkrétnější?

Je to budějovický rodák, který tady vyrostl a odehrál celou dosavadní kariéru až do nuceného odsunu týmu do Hradce Králové. Ten ho odvedl za pět tisíc korun a nyní by po nás chtěl osminásobek této částky za roční hostování. To je pro nás nepřijatelné. Navíc existuje smlouva o narovnání mezi budějovickým klubem a hradeckým, podle které máme v případě prodeje Rouskových hráčských práv předkupní právo. Tomášovi v Hradci smlouvu nenabídli, ale jeho hráčská práva na prodej nejsou…K tomu není co dodat.

Na zkoušce jste ale domluveni i s Hradcem?

Ano. Tomáš Rousek může s naším týmem trénovat do konce srpna a potom se uvidí, co bude dál.

Do sezony půjdete s trojicí mladých, kvalitních a velice vyrovnaných gólmanů Bláha, Gába a Kváča. Už jste přemýšleli, jak s nimi naložíte? Zůstanou v kádru všichni tři?

Samozřejmě jsme o tom přemýšleli. A přemýšleli jsme o tom už předtím, než jsme je podepsali. Už v lednu jsme se rozhodli uplatnit opce na kontrakty dvojice Bláha – Gába. U Kváči to bylo dlouho nejasné, protože měl nabídky ze zámořských juniorských soutěží. Zvažoval, jestli bude pro jeho hokejový růst lepší zůstat tady, nebo se vydat za oceán. Rozhodl se zůstat tady a popere se o své místo v brance. Situace je tedy taková, že máme tři mladé a kvalitní gólmany. Kdo z nich bude nebo nebude chytat, to je na trenérovi, případně na trenérovi gólmanů Romanu Turkovi.



S mužstvem trénují obránce Mazanec a útočník Čermák. Už jsou jejich příchody definitivně dotažené do konce?

Ještě ne. Oba stále nejsou našimi hráči. V obou případech jsme předběžně domluveni s jejich mateřskými kluby s tím, že jsou očekávané změny přestupního řádu, které by se měly potvrdit a schválit v sobotu na svazové konferenci. Pokud k tomu skutečně dojde, tak jsou tam jasně specifikované podmínky, za kterých k nám tito hráči mohou odejít na hostování. Jsou to podmínky, které jsou pro nás přijatelné a akceptovatelné. S největší pravděpodobností to tak proběhne v duchu nově schváleného přestupního řádu.



S mužstvem už se nepřipravuje obránce Lukáš Kříž. Jaká je situace v jeho případě?

Lukáš Kříž se definitivně rozhodl, že v příští sezoně u nás hrát nebude.



Víte, kde bude působit?

Nevím. Bylo to s ním trochu zamotané. Nabídli jsme mu smlouvu, ale on chtěl výrazně jinou. Po pár dnech se mu to rozleželo v hlavě a přišel s tím, že by přijal původní návrh smlouvy. Tak jsme kývli, ale on reagoval tak, že by si to přece jen ještě chtěl rozmyslet. A rozmyslel si to tak, že v Budějovicích hrát v příští sezoně nechce.



Nová posila obranných řad Mitch Fillman stále ještě nedorazila zpoza oceánu. Nezačínáte z toho být trochu nervózní?

Nejsme z toho nervózní. Situaci monitorujeme. Stále ještě nedostal vízum, ale není vyloučené, že se tady do konce měsíce objeví.



Sezonu by ve vašem týmu mohl rozehrát odchovanec klubu Milan Gulaš, jenž by do Švédska měl zamířit až od začátku října. Stáli byste o tuto krátkodobou výpomoc?

Stáli. Milan Gulaš je hráč, na kterého se náš fanoušek rád přijde podívat. Byli bychom rádi, aby tady případně sezonu zahájil. Milan má zájem, my také. On je ale hráčem Plzně, od které však máme předběžný příslib, že by to neměl být problém. Jednání vypadají slibně. Poslední nejasnou věcí je pojištění hráče, protože švédské kluby si své hráče pojišťují. Je nutné zařídit, aby se pojistka vztahovala i na období, kdy by hrál tady.



V aktuálním rozpisu přípravných zápasů máte sedm položek. Je to konečný počet?

Ještě pořád čekáme, že bychom si zahráli s rakouskými kluby Salcburkem a Lincem. Oba týmy v průběhu sezony projevily zájem zahrát si s námi přátelská utkání. Zatím to ale není dotažené do konce. Ve hře jsou tyto dva týmy a ještě hledáme společný termín se Znojmem, se kterým bychom se také rádi utkali.



Kolik by mělo být optimálně přípravných duelů?

Maximum je deset. Kádr máme celkem konsolidovaný a zase až tak moc ho zkoušet nepotřebujeme.



Los WSM ligy pro vás nebyl moc příznivý a většinu domácích zápasů byste měli hrát v týdnu. Hodláte s tím ještě něco dělat?

Budeme. Celá řada týmů si stěžovala, že na ně vyšlo pro domácí utkání málo sobot. My jsme jedním z nich. Los se bude možná předělávat, aby byl pro všechna mužstva poměr střed a sobot pokud možno vyrovnaný. Na druhou stranu byl to los a jsme s jeho výsledkem smířeni. Přesto se ale budeme snažit, aby se rozpis zápasů ještě změnil a nám přibyly nějaké divácky atraktivnější soboty.



Současný los tedy ještě není platný?

Ale je. Jen se po dohodě klubů zřejmě změní. Nehledě na to, že nám třeba nevyhovuje už termín prvního domácího zápasu, kdy máme hrát v pátek devátého září s Jihlavou. Ve stejný den se bude konat akce Vltava žije. Zase až tolik významných sportovně – kulturních akcí se v Budějovicích nekoná, abychom první domácí zápas hráli proti takovéto události. Tomu se chceme vyhnout.



Proč se druhé kolo soutěže hraje právě v pátek?

O den později se v sobotu utká naše reprezentace v Praze s Ruskem v přípravě na Světový pohár, tak celé kolo první ligy uhýbá z tohoto termínu.



Do druhé ligy postoupil další českobudějovický klub David servis. Uvažujete o nějaké těsnější spolupráci?

Sešel jsem se s panem Davidem a bavili jsme se o tom. Je ale třeba říct, že nemáme kádr nějakých čtyřiceti podepsaných hráčů, abychom jich dvacet potřebovali někde umístit. Takových je možná pět. Víc jich nad rámec našeho kádru určitě nebude. K David servisu se budeme stavět stejně jako v minulých sezonách a stejným způsobem jako k dalším jihočeským týmům, které hrají druhou ligu. Naše hráče na hostování po kraji pouštíme zdarma.



To bude pochopitelně platit i v případě David servisu?

Ano. Celá řada hráčů tohoto týmu kmenově patří do Motoru. Hostování bude zdarma pořád. S panem Davidem jsme si vysvětlili a on naprosto chápe, že třeba Láďa Marek, jehož se to minulý rok týkalo, je Písečák a pojede – li někam hrát utkání druhé ligy, tak je pochopitelné, že bude chtít jet domů. Nebudeme ho nutit, aby šel hrát za David servis. To pan David plně respektuje. Ale pokud se mu na druhou stranu podaří domluvit třeba s Láďou Markem nebo s kýmkoliv jiným, tak mu v tom v žádném případě bránit nebudeme. Zrovna Láďu Marka ale zmiňuji jen jako příklad z minulé sezony. Nevím, jakou pozici v kádru si vybojuje v sezoně letošní.



Možnost zakoupit extraligovou licenci od Karlových Varů jste zamítli. Sledujete stále situaci kolem možnosti získat ještě letos licenci pro nejvyšší soutěž?

Od té doby už nás nikdo neoslovil, aby se případně o něčem jednalo. Ono ani to oslovení ze strany Karlových Varů nebylo úplně oficiální. Neslo se v duchu: „Co byste vy, kdybychom my?" Nebylo to v rovině jasné nabídky. Sledujeme pouze denní tisk a nemáme ani jiné zákulisní informace, takže bych řekl, že situace kolem prodeje licencí utichla. Momentálně to nevypadá, že by se extraligové licence měly odněkud stěhovat někam jinam. Stát se to ale může. My o to za podmínek, o kterých se mluvilo, v žádném případě nestojíme. Pokud by to mělo být za korunu, tak bychom se poradili s našimi fanoušky, jestli o tuto cestu stojíme. A to si myslím, že bychom byli asi pro.



Co prodej permanentek? Je na stejné úrovni jako před rokem touto dobou?

Přesná čísla nemám k dispozici, ale vypadá to slušně. Permanentky se prodávají velice dobře.



Loni jste šli do sezony s rozpočtem 43 milionů korun. V jaké výši je plánován pro sezonu příští?

To je složitá otázka. Mění se totiž některé věci, se kterými jsme počítali. Rozpočet máme interně schválený už asi tři měsíce, protože když podepisujeme kádr na novou sezonu, tak musíme vidět na peníze. Počítáme s tím, že rozpočet by měl být zhruba ve stejné výši, jako byl letos.



Loňská sezona dopadla z finančního hlediska v černých číslech?

Ano. V loňské sezoně jsme skončili v plusu. Co se týká významných partnerů, tak se nám zatím daří plnit rozpočet dle očekávání. Někdo malinko přidal, většina partnerů ale zůstává na částkách, se kterými jsme pracovali v uplynulé sezoně. Otázkou je, jak to bude s městem České Budějovice. V loňské i předloňské sezoně dostávali senioři pět milionů korun za propagaci města a mládežníci dotaci na činnost. V posledních týdnech se to nějak zašmodrchalo a nevíme, jak ta situace dopadne. Zároveň ale i nedávno proběhla médii zpráva o stavu financování tří českobudějovických preferovaných sportů, kterou provedli magistrátní ekonomové. V plné míře sice s jejich závěry nesouhlasím, ale dejme tomu.



Jejím výsledkem bylo, že hokej stojí radnici zhruba patnáct milionů korun ročně, fotbal třináct a volejbal čtyři. Co těmto číslům říkáte?

Toto zjištění mě naplňuje velikým optimismem a věřím, že hokeji se dostane od radnice výrazně větší podpora, bez které se nejsme schopni posunout blíž k vysněné extralize a mládežnické Akademii ČSLH. Panuje totiž všeobecná shoda, a to i mezi samotnými kluby, že hokej je téměř dvojnásobně nákladnějším sportem než fotbal, a proto doufám, že dostaneme na činnost výrazně vyšší finanční podporu než doposud. O všem se momentálně jedná s vedoucími představiteli města a myslím, že díky vstřícnému postoji pánů radních dospějeme k dohodě. Delší dobu jsme i v jednání s panem hejtmanem Zimolou o možném modelu pravidelného financování sportovních klubů, které reprezentují, resp. dobře reprezentují náš kraj a podpoře mládežnických tréninkových center, resp. akademií. I tady jsem velikým optimistou, že se nám díky pochopení pana hejtmana podaří dosáhnout pro sport odpovídající podpory.



Řešíte rozpočet prvního týmu, ale i mládežnického hokeje. Je to tak?

Rozpočet seniorského a mládežnického se snažíme naplňovat společně. V minulých sezonách byl mládežnický rozpočet naplňován i z nestandardních příjmů, jako byl prodej Lukáše Sedláka do NHL za více než pět milionů korun. Minulému prezidentu mládeže panu Janouškovi se také podařilo dohodnout vyrovnání s Mountfieldem za sezonu před třemi roky. Tyto peníze pomohly udržet mládežnický rozpočet v přijatelném stavu. Smlouva mezi seniorským a mládežnickým hokejem hovoří o naší povinnosti přispívat do mládežnického rozpočtu částkou 1,2 milionu korun. Skutečnost je taková, že v posledních dvou sezonách byl náš příspěvek více než dvojnásobný.



Jaký je výhled pro sezonu nadcházející?

Pro nadcházející sezonu žádný mimořádný příjem typu Sedlák nebo Mountfield nebude, takže je potřeba sehnat peníze. Na začátku letošní sezony pan Janoušek odstoupil a teď budeme peníze shánět bez něj. Věříme, že se radnice postaví k hokeji jako takovému způsobem, na který už dva roky čekáme. Vítězná strana před volbami výrazně akcentovala, že stojí o to, aby se v Českých Budějovicích hrála hokejová extraliga. Zatím se ale nic moc konkrétního v tomto směru neodehrálo. Bez podpory města momentálně nejsme schopni rozpočet naplnit. A nejsme v republice zdaleka jediní.



Kdo bude po Milanu Janouškovi stát v čele mládežnického hokeje?

Prezidentem správní rady spolku HC České Budějovice byl zvolen jeden z jejích členů Jan Ryba.



Je naděje, že by českobudějovický mládežnický hokej získal status akademie?

Projekt akademií funguje asi šest let a my bychom o ni hodně stáli. Podmínky ze strany svazu jsou dost tvrdé a znamenají významný zásah do ekonomiky klubu. Náklady jsou výrazně vyšší. Mají – li být v našem klubu koncentrováni skutečně ti nejlepší mladí hráči z celého kraje, tak bez akademie nejsme schopni konkurovat nabídkám, které talentovaní dorostenci dostávají z jiných klubů. Se staronovým manažerem mládeže Jaroslavem Liškou, který posledních pět sezon řídil pravděpodobně nejúspěšnější akademii v Chomutově, jsme se dohodli, že se pokusíme status akademie získat co nejrychleji.



Co vám k tomu chybí?

Pan Liška po zjištění stavu v klubu konstatoval, že po sportovní stránce mládež funguje téměř tak, jak by i v akademii fungovat měla. Ve sportovním úseku máme tedy pouze zanedbatelné a snadno odstranitelné nedostatky. Horší to bude s naší schopností zajistit financování. Celou tuto sezonu budeme pravděpodobně v pozici čekatele a budeme průběžně kontrolováni ze strany svazu, jestli plníme podmínky akademie. Pokud sezona proběhne tak, jak si my i svaz představujeme a zajistíme financování, tak bychom od příští sezony mohli být plnohodnotným držitelem statusu Akademie Českého svazu ledního hokeje. To je náš cíl pro letošní rok.