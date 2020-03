Na ledě Pelhřimova Strakoničtí sehráli velmi dobrý zápas a potvrdili si, že se i proti suverénnímu vítězovi dlouhodobé části dá hrát vyrovnaná partie. „Hrál se výborný hokej. My měli v prvních deseti minutách několik šancí, ale nedali je. Místo toho skóroval soupeř. Ale kluci bojovali a po dvou třetinách to bylo srovnané,“ chválil své svěřence strakonický trenér Martin Všetečka.

Ani ve třetí třetině nebyli domácí o tolik lepší, jak naznačuje výsledek. „Byl to nadále skvělý hokej, než to zkazili hrubou chybou rozhodčí. Za stavu 4:3 pro domácí tam byl evidentní ofsajd, domácí hráč ani nechtěl hrát, ale nepískalo se a my z toho dostali pátou branku. Pak již to byl takový hurá hokej a domácí přidali další dvě branky,“ doplnil k utkání trenér Všetečka.

Strakoničtí však nevěší hlavy a těší se na nedělní odvetu na svém stadionu. „Nebyli jsme o nic horší než Pelhřimov a chceme se sem ve středu vrátit. Doma nás poženou diváci. Ti za námi přijeli i do Pelhřimova a byli skvělí. První bod sice bere Pelhřimov, ale to mu nestačí. Musí vyhrát dvakrát a tomu se pokusíme zabránit,“ burcuje hráče Martin Všetečka.

Lední medvědi Pelhřimov – HC Strakonice 7:3 (2:1, 1:2, 4:0). 4. Martin Hadrava (Marek Hadrava), 5. D. Šulák (L. Martínek), 33. Kopic, 42. B. Svoboda (F. Kasalý, Martin Hadrava), 54. B. Svoboda (Votápek, D. Vrátný), 55. B. Svoboda (Vysloužil, F. Kasalý), 57. Votápek (Vysloužil) – 19. P. Šebesta (Ruda, M. Müller), 31. Jar. Hřebíček (Pašek), 39. Ruda (M. Müller, P. Řehoř). Sestava Strakonic: Myslivec – D. Kovář, Jar. Hřebíček, P. Řehoř, M. Hrubý, D. Škoda – Pašek, Jiřinec, L. Bednařík, P. Šebesta, M. Müller, Ruda, Křenek, Mikeš, Samohejl. Trenéři Martin Všetečka a Luboš Krupka.