Střelci mají jisté play off, lídr se nadřel, Hluboká i Strakonice nadělovaly

Hokejová krajská liga pokračovala 15. kolem. V něm se zrodily dva dvouciferné výsledky i nečekané trápení lídra. Tři kola před koncem základní části také vrcholí boj o postup do play off a o co nejlepší výchozí pozice. Vyřazovací fáze už má pět jistých účastníků, na zbylá tři místa jsou čtyři adepti.

Jindřichohradečtí hokejisté si po výhře nad Božeticemi definitivně zajistili účast v play off krajské ligy | Foto: Zdeněk Formánek