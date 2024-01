Hokejová krajská liga pokračovala 17. kolem, které bylo zároveň předposledním v základní části. Po něm už je směrem k vyřazovací fázi rozluštěna většina otazníků.

Hokejová krajská liga měla na programu předposlední kolo základní části. Ilustrační snímek. | Foto: Jan Škrle

Tak především se nekonalo utkání vedoucího Milevska s Českým Krumlovem. Hosté, kterým v tabulce patří předposlední příčka, se omluvili s tím, že mají velkou marodku a dá se předpokládat kontumace ve prospěch lídra. To tedy prakticky znamená, že Medvědi se po letech nepodívají do play off a neúspěšná sezona pro ně na konci týdne skončí.

Do vyřazovacích bojů tak na úkor krumlovského celku proklouzne Radomyšl, jež zvládla jak vzájemný souboj v minulém kole, tak i nyní utkání se Strakonicemi. Tím je osmička postupujících jasná a měnit už se nebude ani pořadí nejlepší čtyřky. Půjde tedy jen o to, které týmy si to s nimi ve čtvrtfinále rozdají.

O pátou pozici svedly vzájemný souboj Soběslav a Jindřichův Hradec. Výhra Spartaku se nerodila snadno, ale nakonec získal tři body, na protivníka se dotáhl a má lepší vzájemný zápas. V závěrečném kole to budou mít Střelci hodně složité, neboť se vypraví na led druhé Hluboké. Ale zároveň tam nastoupí s jistotou, že se v úvodním kole play off vyhnou dvěma největším favoritům. Vimperk totiž padl v prodloužení ve Veselí nad Lužnicí a už je nemůže přeskočit.

Ve hře je pak ještě pořadí na sedmém či osmém místě, na kterém jsou právě celek z podhůří Šumavy a Radomyšl. Půjde tedy o to, kdo vyfasuje pro play off Milevsko a kdo Hlubokou, jež v 17. kole deklasovala nekompletní Božetice patnácti góly.

Sokol Radomyšl – HC Strakonice 5:3 (0:1, 3:1, 2:1)

Branky a nahrávky: 21. Gába (Sýbek, Velíšek), 21. Gába (Hřebíček, Sýbek), 26. Hřebíček (Sýbek, Slavík), 46. Gába (Sýbek), 55. Korytar – 5. Přibyl (Mikeš), 32. Andrle, 53. Přibyl. Rozhodčí: Hamr, Lukáš – Loucký, Klimeš. Vyloučení: 10:7. Využití: 3:0. Diváci: 120.

Lokomotiva Veselí nad Lužnicí – HC Vimperk 3:2 PP (1:0, 1:1, 0:1 – 1:0)

Branky a nahrávky: 4. R. Benda (Kadlec, Krampl), 24. Klimeš (Bláha, R. Benda), 64. J. Benda (Mikeska, Pechlát) – 26. Předota (Šafář, Kašpar), 59. Předota (Sitter, Dvořák). Rozhodčí: Ondřej, Vokoun – Dančišin, Kubeš. Vyloučení: 7:4. Diváci: 236.

Hluboká nad Vltavou Knights – TJ Božetice 15:3 (5:1, 4:0, 6:2)

Branky a nahrávky: 3. Ťoupal (Hanzal), 5. Michel (Maurenz, Rob. Rákosník), 5. Moudrý (Hanzal, Ťoupal), 10. Arnold (Moudrý, Hanzal), 15. Ťoupal (Arnold), 26. Moudrý (Rob. Rákosník, Michel), 28. Dohnal (Vácha), 31. Hanzal (Arnold, Formánek), 39. Michel (Melichar, Škopek), 43. Moudrý (Hanzal), 45. Michel (Melichar), 45. Hanzal (Arnold), 49. Schmidmayer (Škopek, Dohnal), 51. Arnold (Ťoupal, Moudrý), 59. Schmidmayer (Vácha, Škopek) – 7. Buriánek (Šťastný, Bednář), 43. Staněk (Šťastný), 60. Brož (Fencl, Keřka). Rozhodčí: Macháček, Matoušek – Knor, Loucký. Vyloučení: 3:2. Využití: 1:1. Diváci: 101.

Spartak Soběslav – Střelci Jindřichův Hradec 7:4 (2:1, 2:2, 3:1)

Branky a nahrávky: 10. O. Pánek (V. Pánek, Škoda), 15. Škoda (Hák, O. Pánek), 22. Hák (V. Pánek, O. Pánek), 23. Nevšímal (Žákovský, Slabý), 43. Novák (Duben), 50. Hák, 59. Nevšímal (T. Tržil, Žákovský) – 14. Štrajt, 37. Popelka (Šimek, V. Tržil), 39. V. Tržil (Šimek, Svoboda), 46. Egert (Drbal). Rozhodčí: Novotný, Hamr – Kopřiva, Hron. Vyloučení: 6:4. Využití: 1:0. V oslabení: 1:1. Diváci: 333.

Program 18. kola (3. a 4. února)

Strakonice – Milevsko (so 17), Hluboká – J. Hradec (ne 17), Vimperk – Soběslav (ne 17), Božetice – Radomyšl (ne 17), Č. Krumlov – Veselí (ne 17).

Krajská liga

1. Milevsko 16 15 1 0 0 128:39 47

2. Hluboká nad Vltavou 17 14 0 1 2 133:41 43

3. Strakonice 17 11 0 0 6 76:67 33

4. Veselí nad Lužnicí 17 9 1 0 7 83:72 29

5. Soběslav 17 8 0 0 9 75:75 24

6. Jindřichův Hradec 17 8 0 0 9 68:87 24

7. Vimperk 17 6 0 2 9 50:59 20

8. Radomyšl 17 6 0 0 11 61:90 18

9. Český Krumlov 16 4 1 0 11 67:91 14

10. Božetice 17 0 0 0 17 39:159 0