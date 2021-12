Střelci, kterým probíhající sezona zatím příliš hokejové radosti nepřináší, začali výborně a už ve druhé minutě je poslal do vedení zkušený Ota Lazorišák. Hrál se rychlý hokej a do šancí se dostávali i hosté, ale Hradec držel výbornými zákroky brankář Matěj Pachman.

Ve druhé části se trefil ještě matador Robert Procházka a naděje na plný bodový zisk domácí tým živil ještě podstatnou část třetí třetiny. Radomyšl však přece jen kouzlo hradeckého strážce svatyně odčarovala a v 55. minutě bylo vyrovnáno. V 59. minutě nechali Střelci před brankou trestuhodně nepokrytého protihráče, a hosté tak dokonali obrat. Pojišťující čtvrtou trefu pak přidali do prázdné branky při marné snaze soupeře o vyrovnání v power play.

„Hosté přijeli rozbruslení, celý zápas se hrál hokej ve velkém tempu. Dvě třetiny to byl vyrovnaný zápas, i když je třeba říct, že nás podržel brankář. V závěrečné části nás Radomyšl zatlačila, ale na koně jsme soupeře dostali sami, protože jsme mu dopřáli skórovat při naší přesilovce, i když to samé se povedlo předtím i nám. Když už utkání pomalu směřovalo do prodloužení, udělali jsme v obraně chybu, kterou hosté nekompromisně potrestali a pak jsme při hře bez brankáře inkasovali ještě jednou. Příliš rozletu nám, bohužel, nedopřál ani rozhodčí,“ zhodnotil střetnutí trenér jindřichohradeckých hokejistů Vladimír Reisner.

V dalším kole se Střelci v sobotu 11. prosince představí ve Veselí nad Lužnicí (17 hodin). A nezbývá než doufat, že v této nepřehledné covidové době do termínu utkání opět nepromluví vyšší moc…

Střelci Jindřichův Hradec – Sokol Radomyšl 2:4 (1:0, 1:0, 0:4)

Branky a nahrávky: 2. Lazorišák (Gurka, Jan Slavík), 36. R. Procházka (Kalvas) – 49. Hracholskij (R. Volf ml.), 55. Dubský (Hracholskij), 59. M. Přibyl (Strnad, R. Volf ml.), 60. R. Volf ml.

Rozhodčí: Trnka – Soukup, Bušta. Vyloučení: 6:2. Využití: 0:1. V oslabení: 1:1. Diváků: 135.

J. Hradec: Pachman – Jon, Ištvánik, Punda, J. Kocar ml., Jan Slavík, Janeček – J. Heřmánek, V. Tržil, J. Michal, Jasanský, Lazorišák, Gurka, Kalvas, R. Procházka, Štrajt.

Radomyšl: Žilinčík – M. Šafář, M. Hřebíček, Burkoň, Hanus, Kurfürst – Vlk, Jungbauer, Jos. Slavík, Hracholskij, R. Volf ml., Dubský, Dohnal, M. Přibyl, Strnad.

Další výsledek 14. kola: Milevsko - Samson ČB 3:5. Ostatní duely byly odloženy.

Krajská liga

1. Samson Č. Budějovice 11 11 0 0 0 100:30 33

2. Slavoj Č. Krumlov 12 9 1 0 2 82:39 29

3. Spartak Soběslav 9 7 0 1 1 53:25 22

4. Lokomotiva Veselí nad Lužnicí 12 7 0 0 5 57:60 21

5. HC Strakonice 12 7 0 0 5 52:57 21

6. Sokol Radomyšl 12 6 0 0 6 56:67 18

7. HC Milevsko 11 4 0 0 7 45:55 12

8. Hluboká nad Vltavou Knights 10 2 1 0 7 38:48 8

9. Střelci J. Hradec 11 2 0 0 9 38:62 6

10. HC Vimperk 7 1 0 1 5 26:51 4

11. TJ Božetice 9 0 0 0 9 16:69 0