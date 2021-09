Východočeský Lanškroun uspořádal třídenní turnaj v rámci oslav města, kam si kromě hradeckého celku pozval ještě hokejisty z Českého Těšína a Uherského Ostrohu. Účastníci krajských lig se utkali zajímavým systémem každý s každým první den na dvakrát třicet minut a druhý na dvakrát dvacet, přičemž každá část se počítala jako samostatný zápas.

Svěřenci trenéra Vladimíra Reisnera základní část zvládli výborně. Po jediném prohraném utkání s Uherským Ostrohem skončili druzí a zajistili si postup do finále, v němž se střetli právě s tímto soupeřem. Dramatický duel nakonec musely rozhodnout až nájezdy, v nichž přehled a chladnou hlavu zachoval matador Robert Procházka, který zařídil triumf svého týmu a navíc ovládl kanadské bodování celého turnaje.

„Byla to výborná příprava, škoda, že nás nemohlo být víc. Ale ne všichni mohli na tři dny odjet. A máme také nějaké zraněné. Přesně se však ukázalo, co dokáže udělat výborná parta. Michal Kubín a Ondra Chmel dohrávali se zraněním, na sobotu nám přijel vypomoci Martin Ištvánik, abychom měli aspoň čtyři beky. Kluci hráli nadoraz, to musím ocenit. A poděkování za perfektně zorganizovaný turnaj patří lanškrounskému hokejovému klubu,“ zhodnotil úspěšné tažení jindřichohradecký kouč Vladimír Reisner.

Úspěch je o to cennější, že kouč měl k dispozici jen tucet hokejistů.

V sobotu 11. září čeká Střelce domácí generálka s Telčí a pak už vypuknou boje o body v novém ročníku krajské ligy. Hradec se k úvodnímu duelu vypraví v neděli 19. září do Vimperku.

Výsledky:

J. Hradec - Český Těšín 6:2

'Branky: 4. V. Tržil (Popelka, Chmel), 10. Štrait (Aarts), 21. V. Tržil (Chmel), 23. V. Tržil (Sviták), 26. Chmel (V. Tržil), 28. Popelka (Kubín, Sviták - 18. Malíř (Matějíček), 22. Piecha (Foltýn).

J. Hradec – Český Těšín 3:3

Branky: 7. R. Procházka (Chmel), 28. Sviták (V. Tržil), 30. R. Procházka (Popelka) - 2. Piecha (Voznica), 9. Voznica (Malíř), 20. Voznica.

J. Hradec – Uherský Ostroh 1:1

Branky: 1. Ištvánik (Popelka) – 15. Kučera (Juračka)

J. Hradec – Uherský Ostroh 2:6

Branky: 3. Markl, 10. Štrait (R. Procházka) – 9. Pa. Flora (Stránský), 11. M. Rauš (Stránský), 12. Míka (Galuška), 12. Pa. Flora (Stránský), 14. Pa. Flora (M. Rauš, 17. Galuška (Andrýsek, Juračka).

J. Hradec - Lanškroun 2:1

Branky:20. Janík – 4. R. Procházka (Popelka), 11. R. Procházka (Štrait) – 20. Janík.

J. Hradec – Lanškroun 1:0

Branka: 1. R. Procházka (Popelka).

Uherský Ostroh – Lanškroun 0:0 a 2:1

Lanškroun – Český Těšín 3:2 a 3:1

Uherský Ostroh – Český Těšín 5:2 a 1:2

Pořadí po základní části:

1. HC Uherský Ostroh 11 (15:8), 2. HC Střelci Jindřichův Hradec 11 (15:13), 3. Orli Lanškroun 7 (8:8),

4. HC Wolves Český Těšín 4 (12:21)

O 3. místo:

Lanškroun – Český Těšín 3:1 (2:0, 1:1)

Finále:

Střelci J. Hradec – Uherský Ostroh 4:3 SN (2:1, 1:2 – 1:0)

Branky: 1. R. Procházka (Janeček), 8. Kubín (R. Procházka), 37. R. Procházka (Sviták), rozh. nájezd. R. Procházka – 5. D. Rauš, 24. Juračka (Stránský), 36. D. Rauš (Pa. Flora)

Kanadské bodování:

1. Robert Procházka (J. Hradec) 10 (8 + 2), 2. Jakub Voznica (Č. Těšín) 7 (5 + 2), 3. Filip Stránský (Uh. Ostroh) 7 (3 + 4).

HC Střelci: Pachman, Kouba – Popelka, Chmel, Janeček, Ištvánik – Kubín, V. Tržil, Sviták, Štrait, R. Procházka, Aarts. Hradci ještě vypomohli hráči Lanškrouna Markl a Dohnal. Trenér: Vladimír Reisner.