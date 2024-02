Jindřichohradečtí hokejisté nevstoupili do vyřazovacích bojů v krajské lize rozhodně podle představ. S Veselím nad Lužnicí prohrávají ve čtvrtfinálové sérii 0:2 na zápasy a jsou krok od vyřazení. Třetí duel je na programu už ve středu 21. února na ledě Lokomotivy (19 hodin).

Trenér jindřichohradeckých hokejistů Vladimír Reisner. | Foto: archiv Deníku

Střelci v úvodním duelu na veselském zimním stadionu prohráli 3:6 a v domácí odvetě dokonce 1:5. Přitom si na rivala věřili, neboť oba zápasy v základní části dokázali vyhrát. Ale opět se potvrdilo, že play off je úplně něco jiného. Hradecký celek nepropadl herně, ale v obou duelech se potýkal s mizernou koncovkou.

„Oba zápasy si v tomto ohledu byly velice podobné. My se hned od začátku dostávali do šancí, ale nedokážeme zužitkovat ani ty z kategorie vyložených,“ krčí rameny kouč Střelců Vladimír Reisner.

Veselí se na soupeře také dobře připravilo a eliminovalo jeho silné zbraně. „Dobře četli naše přesilovky i zakládání útočných akcí, takže nás stálo hodně sil, než jsem se dostali do útočného pásma. Navíc jsme naráželi na výborně chytajícího brankáře Ludvíka,“ připomněl.

Nebylo těžké vypozorovat, že mužstvo od Lužnice má s vyřazovacími boji více zkušeností a podle toho se jeho hráči na ledě chovali.

„Takticky to zvládali lépe, vědí, co dělat. V kádru nemáme moc hráčů, kteří by v posledních letech play off hráli. Bylo to vidět i v nasazení. Někteří si asi neuvědomili, že už to není základní část,“ přiznal trenér.

Jindřichohradecký tým se tak dostal do složité situace a pokud nechce mít ve středu večer po sezoně, musí na veselském ledě uspět. Do souboje půjde s vědomím, že už nemá kam ustupovat.

„Samozřejmě cítíme velký tlak, ale nehážeme flintu do žita. Chceme ve Veselí vyhrát a sérii ještě vrátit k nám. Musíme všechno změnit, hlavně systémové věci, aby to měl soupeř těžší. Věřím, že je v našich silách uspět,“ podotkl Vladimír Reisner.