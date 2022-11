Na vedoucí trefu Sýkory z 5. minuty sice dopověděl Matušík, ale stejný domácí hráč svůj tým ještě jednou dostal do vedení. Endál se Šulkem však do konce úvodní třetiny skóre otočili.

Kdo by si myslel, že utkání nabere očekávaný scénář, nedočkal by se. Řisuty držely ve skóre krok až do stavu 4:4, když nejprve dorovnaly manko z první třetiny a poté Plášilovu trefu z přesilovky.

Tábor nastartovala až individuální akce Severy, který se prodral přes celé kluziště a střelou mezi kruhy nedal domácímu brankáři šanci - 4:5. A zlom přinesla trefa Matušíka osm vteřin před koncem prostřední dvacetiminutovky.

V závěrečné části už padl pouze jediný gól, o který se postaral Dančišin a táborští hokejisté si tak připsali povinné tři body, i když jejich výkon měl k optimálu hodně daleko.

Svěřenci kouče Radka Bělohlava se v dalším utkání představí na domácím ledě, kde ve středu 23. listopadu přivítají Klatovy (18 hodin).

HC Řisuty - HC Tábor 4:7 (2:3, 2:3, 0:1)

Branky a nahrávky: 5. Sýkora (Patyk, Janda), 15. Sýkora (Patyk, Bláha), 27. Patyk (Sýkora, Bláha), 33. Janda (Pejchal, Okegawa) - 8. Matušík (Seidl, Černý), 16. Endál (Vlček, Kříž), 19. Šulek (Plášil, Seidl), 33. Plášil (Šulek), 36. Severa (Kříž), 40. Matušík (Plášil), 48. Dančišin (Suchánek, Vlček).

Rozhodčí: Ovsík - Kettner, Figer. Vyloučení: 6:6. Využití: 0:3. Diváci: 100

Tábor: Dvořák - Suchánek, Plášil, Vala, Kříž, Hubata, Černý, Kohout - Seidl, Matušík, Šulek, Vlček, Dančišin, Endál, Bárta, Zíb, Severa, Zayml, Chocholoušek, Duda.

II. liga sk. Západ

1. Letci Letňany 18 17 0 0 1 98:41 51

2. HC Příbram 18 16 0 0 2 94:39 48

3. HC Tábor 18 13 1 0 4 103:49 41

4. Piráti Chomutov 18 12 1 1 4 101:55 39

5. Hokej Ústí nad Labem 18 11 1 1 5 73:48 36

6. Stadion Vrchlabí 18 9 0 2 7 62:54 29

7. Kobra Praha 17 9 1 0 7 52:55 29

8. HC Benátky nad Jizerou 18 7 1 1 9 56:68 24

9. HC Děčín 18 6 1 2 9 61:67 22

10. Stadion Cheb 18 6 2 0 10 54:61 22

11. IHC Králové Písek 18 6 1 2 9 60:71 22

12. Mostečtí Lvi 18 6 2 0 10 59:84 22

13. SHC Klatovy 18 4 0 0 14 42:70 12

14. Vlci Jablonec nad Nisou 18 3 1 1 13 53:96 12

15. HC Řisuty 17 3 0 1 13 50:101 10

16. Wikov Hronov 18 2 1 2 13 50:109 10