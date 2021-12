Tentokrát se členové široké hokejové rodiny od Jordánu zapojili do podpory pětileté Táničky Bosákové.

Pětiletá dívenka s těžkým vrozeným hendikepem a nutností čtyřiadvacetihodinové péče už ve svém věku prodělala několik operací a prošla s nimi spojenými komplikacemi. Na její rozvoj a zlepšení zdravotního stavu vynakládají rodiče nemalé finanční prostředky. Aktuálně shánějí finance na speciální kočárek (benecykl), který by jim péči o Táničku velmi ulehčil. Z toho původního už odrostla a potřebuje větší velikost, ale zdravotní pojišťovny bohužel tuto pomůcku nehradí.

Organizátorům sobotní charitativní akce s hokejovým srdcem nepřála současná covidová opatření, která omezila návštěvnost sobotního šlágru na maximální počet 1000 diváků. Při současných výsledcích a výkonech domácího týmu a kvalitě soupeře by totiž na stadion jistě zavítal vyšší počet hokejových příznivců. Navzdory tomu si ale mohli po skončení sbírky říct: podařilo se!

Rodiče Táničky převzalo v přestávce mezi druhou a třetí třetinou z rukou činovníků HC Tábor šek na 33 168 korun, přičemž tato částka se po dalších dodatečných příspěvcích rozrostla na 34 968 korun. Podíleli se na ní fanoušci, kteří mohli při vstupu na stadion vhodit libovolnou částkou do kasiček v rukách členek ženského týmu HC Mamby, ale také hráči A-týmu, juniorského výběru a dorostu HC Tábor.

Zbylých 7000 korun putovalo ve prospěch Táničky od provozovatelů klubového Fanshopu. Ti zorganizovali aukci speciální edice vánočních dresů, ve kterých domácí kohouti do utkání nastoupili, a také tradiční prodej vánočních hrnečků.

„Děkujeme všem, kteří se do naší akce zapojili,“ vzkazuje duše charitativního večera a člen správní rady klubu Pavel Kratochvíl. „Letošní akce byla už desátá a jsme moc rádi, že ji lidé takto přijali a vzali si ji za svou. Náš klub podporují partneři, a my se zase snažíme pomáhat těm, kteří to potřebují. Pokud to jen trochu půjde, budeme v tom nadále pokračovat,“ slíbil Pavel Kratochvíl.