Skóre otevřeli v 9. minutě v oslabení hosté, když ujel Bláha a překonal Gábu. Za čtyři minuty bylo vyrovnáno, neboť na konci přesilovky po krásné přihrávce Milfaita skóroval Severa. Pak však dvakrát zase udeřilo Ústí, když v 17. minutě skóroval Kordule a v 27. minutě zvyšoval na 3:1 Drtina, po jehož trefě skončil brankář Gába na střídačce a nahradil jej při své premiéře Seliverstov. Domácí se nadechli k náporu, čemuž významně přispěl kontaktní gól Hajiče.

Úvod třetí třetiny vyšel táborským hokejistům parádně a během třinácti vteřin v 43. minutě přetočili skóre dvěma zásahy na svou stranu – 4:3. Prosadil se znovu Hajič a po něm i Šulek. Radost u Jordánu vydržela jen dvě minuty a Trefný ze skrumáže srovnal. Kohouti měli několik dalších šancí rozhodnout, hosté zase pohrdli výhodou trestného střílení, které pokazil Kordule.

V závěrečných minutách se domácí trenér za nerozhodného stavu odhodlal k power play, protože už byl znám výsledek souběžného utkání Chomutov – Příbram (), který dával táborským hokejistům naději, že pokud zvítězí v základní hrací době, skončí v tabulce druzí. Hra bez brankáře však nevyšla a veškeré plány jim zhatil střelou do opuštěné klece veterán Roubík.

„Zápas se hodně blížil utkáním play off. Bohužel rozhodla produktivita. Góly, které nám Ústí dalo, jsme mu, dá se říct, darovali. My sami jsme si vytvořili dost šancí a mohli jsme z nich soupeři odskočit, ale neproměňovali jsme je. Střídání brankářů vyplynulo ze zápasu. Davidovi Gábovi to tentokrát nevyšlo úplně podle představ, v mnoha jiných zápasech nás ale samozřejmě obrovsky podržel. Viktor Seliverstov byl hozený do vody a vedl si velice obstojně. Na konci jsme zariskovali, protože jsme věděli výsledek z Chomutova a chtěli jsme ještě hrát o druhé místo. Myšlenka byla jasná: buď druhé místo nebo čtvrté. Jsme samozřejmě zklamaní, že nám to nakonec nevyšlo, klukům jsem ale za výkon poděkoval, protože ten zápas byl z naší strany z celkového pohledu dobrý. Asi to tak mělo být a jdeme na Příbram,“ uvedl pro klubový web táborský trenér Aleš Krátoška.

Čtvrtfinálová série na tři vítězství odstartuje v sobotu 11. března na ledě Tábora.

HC Tábor – Slovan Ústí nad Labem 4:5 (1:2, 1:1, 2:2)

Branky a nahrávky: 13. Severa (Milfait, J. Suchánek), 30. Hajič (Endál, Severa), 43. Hajič (J. Suchánek, Milfait), 43. Šulek (Bahenský, Hajič) – 9. Bláha, 17. Kordule (Tůma, Kuchynka), 27. Drtina (Roubík), 45. Trefný (Kordule, Tůma), 60. Roubík (Drtina, Rudovský).

Rozhodčí: Trnka – Rubáš, Tvrdík. Vyloučení: 6:6. Využití: 1:0. V oslabení: 0:1. Střely na branku: 42:31. Diváci: 1632.

Tábor: Gába (27. Seliverstov) – Plášil, Hubata, Suchánek, Krejčí, Kříž, Hajič, Čančura – Prášek, Vlček, Kohút - Endál, Milfait, Severa - Duchan, Matušík, Bahenský - Šulek.

Další výsledky 44. kola

Chomutov – Příbram 3:4, Vrchlabí – Kobra Praha 4:1, Letňany – Most 4:5 PP.

Předkolo play off (na dvě vítězství)

Most – Písek, Kobra Praha - Děčín

Čtvrtfinále play off skupiny Západ (na tři vítězství)

Letňany – vítěz předkola, Chomutov – vítěz předkola, Ústí nad Labem – Vrchlabí, Tábor – Příbram.

II. liga - Západ - o 1. až 8. místo (konečná tabulka)

1. Letci Letňany 44 32 1 5 6 203:105 103

2. Piráti Chomutov 44 30 2 4 8 214:125 98

3. Hokej Ústí nad Labem 44 29 4 2 9 179:115 97

4. HC Tábor 44 26 7 2 9 225:110 94

5. HC Příbram 44 26 3 2 13 198:130 86

6. Stadion Vrchlabí 43 21 0 5 17 165:144 68

7. Kobra Praha 44 19 2 1 22 124:150 62

8. Mostečtí Lvi 43 13 4 2 24 143:197 49