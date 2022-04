HC Tábor: Kolář – Kříž, Hajič, Černý, Havelka, Pařízek, Hubata, Radoš – Matiášek, Zíb, Hasman – Bárta, Dančišin, Endál – Seidl, Matušík, Šulek – Prášek, Zayml, Chocholoušek.

Draci Šumperk: Mokry – Pěnčík, Rutar, Hrachovský, Řezáč, Březák, Dudycha – Žálčík, Šilhavý, Vildumetz – Vachutka, Kohút, Kratochvíl – Spratek, Macuh, Furch – Horký, Scheuter, Antoníček.

Na táborský zimní stadion si v pondělí večer našlo podruhé v sezoně cestu vice než čtyři tisíce diváků. O tom, že hokej v Táboře pobláznil celý kraj, svědčila i návštěva hejtmana Jihočeského kraje Martina Kuby. Ten vhodil úvodní buly a poděkoval hráčům i fanouškům Tábora za jejich parádní reprezentaci města i celého kraje.

Za elektrizující atmosféry domácí hokejisté duel slibně rozehráli a už ve 2. Minutě zvonila za zády šumperského brankáře Mokreho tyč po střele Šulka. Následně nepadlo na úrodnou půdu ještě několik slibných možností kohoutů a místo toho udeřili hosté. Poprvé se prosadili ve 13. minutě díky nacvičené akci v početní výhodě zakončení Kratochvílem a o pár minut později jim střelou zblízka dodal klid Kohút – 0:2.

Ve druhé třetině se obraz hry příliš nezměnil, jen s tím rozdílem, že cesta k ohrožení soupeřovy branky byla pro aktivní, leč unaveně působící Jihočechy složitější. Naopak jen dva výtečné zákroky gólmana Koláře proti únikům Žálčíka a Macuha je udržely ve hře o výsledek.

V průběhu závěrečné dvacetiminutovky Táborští znovu ukázali, jak obrovským srdcem v tomto ročníku disponují. Postupem času si vynutili tlak a brankář Mory si nemohl ani na okamžik vydechnout. Výsledkem táborského úsilí se stal snižující gól při vylepšené přesilové hře šest na čtyři, který po přihrávce Matušíka obstaral Endál. Brzy poté se domácí celek odhodlal ke hře bez brankáře znovu, tentokrát jim ale přinesla definitivní zkázu v podobě trefy Vachutky do opuštěné táborské klece – 1:3.

Hodnocení trenéra týmu HC Tábor Arpáda Györiho: „Měli jsme do zápasu poměrně dobrý nástup, vytvořili jsme si nějaké šance, a hlavně jsme ve druhé minutě nastřelili tyč. Bohužel jsme ale vyrobili i dva zbytečné útočné fauly, z nichž jeden soupeř potrestal. Do přestávky pak přidal ještě jeden a pro nás dost nešťastný gól, což určilo další ráz utkání. V průběhu druhé třetiny jsme přec jen více otevřeli hru, ale zdálo se nám, že už nám přece jen chybějí potřebné síly. Soupeř si počkal na brejky a minimálně třikrát měl blízko k dalšímu gólu. Za poslední část si kluci zaslouží absolutorium a je neskutečné, jak se ještě dokázali vydat. Je jen škoda, že ten náš gól nepadl dřív a neměli jsme víc času s výsledkem ještě něco udělat. Hráče musím pochválit a stejně tak je třeba smeknout před diváky, kteří byli znovu vynikající. Nic nebalíme. Ve čtvrtek jedeme do Šumperka a soupeř od nás rozhodně nedostane nic zadarmo.“

Za nepříznivého stavu 1:3 v sérii cestují ve čtvrtek táborští hokejisté do Šumperka. Pokud neuspějí, budou se domů vracet coby ryzí druholigový tým. V opačném případě by své skvělé fanoušky pozvali ještě jednou na domácí stadion.