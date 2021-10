Táborští hokejisté se v sobotu osamostatnili na čele druholigové skupiny Jih. Ve šlágru 8. kola dovedli svůj souboj s druhou Kobrou Praha k divokému vítězství po nájezdech, a získali tak na svého soupeře bod k dobru.

HC Tábor – Kobra Praha 6:5 SN (2:2, 2:2, 1:1 – 0:0, 1:0)

Branky: 12. Hajič (Prášek), 13. Dančišin (Havelka, Endál), 24. Dančišin (Havelka, Hasman), 37. Havelka (Šulek, Matušík), 56. Hasman (Endál), rozh. nájezd Matušík – 6. Heldák (Brož), 14. Šťastný (Bříška), 21. Šťastný (Novák), 37. Šťastný (Bříška, Tondr), 49. Šteiner (Bříška, Šťastný). Rozhodčí: Šperl - Kubíček, Bělohlav. Vyloučení: 3:7. Využití: 0:1. Oslabení: 0:1. Poměr střel: 48:30. Diváků: 1232.

HC Tábor: Kolář – Kříž, Mazanec, Černý, Havelka, Pařízek, Radoš – Prášek, Škoda, Hajič – Šulek, Matušík, Seidl – Hasman, Dančišin, Endál – Zíb, Zayml.

HC Kobra Praha: Sochůrek – Šteiner, Knesl, Pelant, Holý, Ryzák, Janda, Ženíšek – Bříška, Tondr, Šťastný, Heldák, Novák, Havrda, Petrov, Brož, Hlinka, Petrák.

Domácí hráči – jak už jsou ostatně zvyklí z několika předchozích utkání – museli ve šlágru kola hned čtyřikrát dotahovat náskok soupeře, a to i přesto, že ho v počtu střel na branku poměrně výrazně předčili. Počtvrté se jim to podařilo v 56. minutě, čímž dostali zápas do prodloužení. A protože ani v pětiminutovém nastavení rozhodnutí nepadlo, byť měli Táborští výhodu přesilové hry, dočkalo se bezmála třináct stovek diváků nájezdové loterie. V ní prokázali více umu domácí hokejisté, když se gólově prosadili Šulek, Matušík a Endál. Naproti to mu z hostů uspěl jen Heldák, a když pak chytil brankář Kolář nájezd Hlinkovi, bylo o držitelích druhého bodu rozhodnuto.

Hodnocení trenéra HC Tábor Arpáda Györiho: „Pro diváky to byl asi fantastický zápas, ale nás stál hodně nervů. Narazili jsme tentokrát na velmi silného soupeře, který tady odehrál opravdu kvalitní utkání. My jsme se v něm bohužel vlastními individuálními chybami dostávali ze hry a museli jsme dotahovat náskok Kobry. Nakonec se nám podařilo zápas vrátit na naši stranu a bereme dva body, což je dobře. Klukům je za to potřeba poděkovat. Co se týče herního pojetí, na některé situace v určitých fázích utkání musíme reagovat jinak a lépe. Velký dík patří divákům, byla tady skvělá atmosféra.“

Ve středu cestuje táborské mužstvo k zápasu do Havlíčkova Brodu.