David Čermák (Kladno): „Zápas jsme ztratili zcela zbytečně. Měli jsme dobrý vstup, ale doplatili jsme na velké množství vyloučených. Hráči, kteří chodí do oslabení, ho hráli dobře, ale logicky jim docházely síly, což nás stálo utkání.“

Hlasy trenérů – Jaroslav Modrý (Motor): „Bylo pěkné zahrát si zase před zaplněnou halou. Atmosféra byla skvělá a našim fanouškům patří velké poděkování. Kladno mělo výborný vstup do utkání, ale nám se jeho průběh hlavně díky přesilovkám podařilo otočit. Velkou zásluhu na obratu mají právě diváci.“

„Hraje se hokej hodně atraktivní pro fanoušky. Využili jsme přesilovky po kladenských faulech a jsme lepším týmem. Nesoustředíme se tolik na zákeřnou hru soupeře a začali jsme hrát náš hokej, což nás přineslo spoustu hezkých gólů. U toho musíme zůstat až do konce a vyhrajeme,“ chválil své spoluhráče po druhé třetině Šenkeřík.

Druhý průšvih přišel dokonce při vlastní přesilovce. Domácí propadli v útočném pásmu a naprostý chaos před vlastním brankovištěm potrestal do odkryté klece Račuk – 0:2. Naštěstí hned záhy vrátil v přesilovce Pech Jihočechy do hry prvním gólem sezony.

