Že to s postupem do semifinále nebude vůbec jednoduché, si je vědom i trenér Václav Prospal. „Když budu první dva zápasy hodnotit hodně objektivně, tak je 1:1 výsledek, který asi měl být,“ připustí. „Dá se polemizovat i s prvním utkáním, které jsme sice vyhráli 5:2, ale dva góly jsme dali do prázdné branky na konci zápasu. Už před play off jsem však říkal, že to takhle bude. Že sem Havířov nepřijede jako v základní části, kdy nám vyšel vstup do utkání a dali jsme devět gólů,“ není kouč překvapený z dosavadního vyrovnaného průběhu čtvrtfinálové série.



Také v základní části soutěže byla vzájemná bilance zcela vyrovnaná. Oba zvítězili vždy dvakrát na svém domácím stadionu. „Teď je na nás, abychom se s tím poprali v Havířově. Jasně, že bych si přál, abychom po prvních dvou zápasech vedli 2:0. Na druhou stranu je to play off, stav je prostě 1:1 a nějakým způsobem si s tím musíme poradit. Ale takový výkon, jaký jsme podali v sobotu, nám určitě stačit nebude,“ má zcela jasno.



Výkon jeho týmu ve druhém čtvrtfinále měl skutečně k ideálu daleko. V play off, které je vrcholem sezony, to bylo až zarážející. „Určitě to mělo hodně daleko k tomu, jak bychom se měli v play off prezentovat,“ smutně přikývne Prospal.



Vysvětlení ale hledá jen velice těžko. „Pokud bychom nějaké vysvětlení měli, tak bychom to mohli nějak ovlivnit už během utkání. Něco se zápasem udělat. Snažili jsme se týmu zachovat celodenní rytmus tak, jak jsme ho měli nastavený po celou sezonu. Tempo ale zápasu z naší strany prostě chybělo,“ uzná. „Pokud je to otázka nastavení hlav hráčů, tak je to něco, co mě strašně mrzí. To mě zklamalo nejvíce. Že se v zápase nedaří a puky vám přeskakují hokejky, to se může stát. Spousta skvělých hokejistů odehrála řadu špatných zápasů. Ale chtělo to něco změnit. Narvaná hala, velká očekávání, to vás přece nemůže svazovat. Hokejista by měl tyto situace naopak milovat. Čím důležitější zápas, tím by mělo být nasazení větší a odhodlání soupeře přehrát. A hlavně ukázat to nejlepší, co ve vás je, protože to dělá hráče hráčem,“ apeluje na své svěřence. „Přidat k tomu nadstavbu, že právě já chci být tím rozdílovým hráčem. To je ale v nastavení hlavy každého hokejisty.“



V brance Motoru se v prvních dvou zápasech vystřídali oba gólmani Jan Strmeň i Petr Kváča a nezklamali. „Máme ten benefit, že můžeme nasadit dva kvalitní brankáře, aby byli odpočinutí. Oba chytali velmi dobře celý rok, oba mají podobná čísla a statistiky. Soupeř má jen jednoho gólmana Ondru Bláhu a k tomu juniora. Bohužel jsme ho ale nezasypali střelami tak, abychom mu zápas znepříjemnili. Z naší strany tam nebyl tlak do branky. Kolikrát jsme puk k němu ani nedostali. To jsou věci, které mě štvou,“ zlobí se.



Od útočníků čekal úplně jiné představení. „ Útočníci nám nechodí před branku. Přitom od devátého července neděláme nic jiného, než že všechny puky cpeme do předbrankového prostoru a chceme, aby tam útočníci byli. Soupeř má jediného brankáře, který, když to tedy bude mít těžké, nemůže těžkou sérii fyzicky ustát. Nevěřím tomu, že je Havířov natrénovaný lépe než my,“ zdůrazní trenér. „Ale jeho hráči bojují, blokují střely a hrají chlap na chlapa v obranné pásmu. My však musíme být schopni tohle překonat,“ má jasno.



Klíčový první gól zápasu Motor nedal na domácím ledě ani jednou. „Samozřejmě je výhoda dát první branku. Ale nechce se mi věřit, že když dostanete první gól v první třetině, tak není dost času s tím něco udělat. Času je dost. Hrajete před narvanou halou. Kotel fandí, krásné choreo, podporu máte ze všech stran,“ připomíná.



Stav série je 1:1 a není důvod k nějaké panice. „Musíme se poučit z toho, že to, jak jsme hráli, prostě nebude stačit. Pokud to nezlepšíme, tak máme do deseti dnů konec sezony. Není to o systému. Je to o přepnutí na modus play off. Že si hráči klidně nechají namlátit, aby dali gól. Že budou padat do střel. Důležité zápasy rozhodují kluci ze třetí a čtvrté lajny. Potřeboval bych, aby nám taky u nás dali gól. Potřebujete celý tým. Jsme všichni na jedné lodi,“ promlouvá ke svým svěřencům.



V Havířově se dají očekávat jiné zápasy než byly k vidění v Budvar aréně. „To v každém případě,“ přitaká Prospal. „V Havířově se nehraje vůbec lehce. To si pamatuji ještě z doby, kdy jsem ještě sám nastupoval. Není to tam jednoduché. Domácí tam proti nám odehráli výborně dva zápasy v základní části. Věřím, že i doma bude Havířov hrát svůj vyčkávací hokej. Je to jeho volba a přineslo mu to ovoce. My musíme hrát tak, abychom uspěli. A k tomu potřebujeme rozdílové hráče, kteří se nebojí a ustojí tlak. Aby utišili havířovský stadion tím, jak dobře hrají,“ burcuje Václav Prospal.



Pátý zápas se bude hrát v každém případě v pátek v českobudějovické Budvar aréně od 17.30. Šesté utkání by se uskutečnilo v neděli v Havířově, rozhodující sedmé pak v úterý opět na jihu Čech. Začátky obou těchto duelů jsou v 17.30.