Na úspěch čekají od roku 2019, kdy ještě pod hlavičkou tehdejšího HC Vajgar senzačně celou soutěž opanovali, přestože do vyřazovacích bojů proklouzli z poslední postupové příčky. Od té doby však uteklo hodně vody, hradecký dospělý hokej se ocitl na scestí a tehdejší tým si pro neshody s vedením vyvzdoroval přechod do druhého klubu ve městě HC Střelci.

Úvodní sezonu s novou identitou uťala po pár zápasech covidová pandemie, další dvě se vyloženě nepovedly a Hradec v nich skončil shodně na předposlední příčce. Obrození přišlo až v tomto ročníku, což jasně dokumentuje konečná pátá příčka po základní části a pohodový postup do play off.

„Splnili jsme cíl, který jsme si dali, tedy postoupit do vyřazovací fáze. Páté místo je ale víc, než jsme očekávali. Nyní si chceme boje v play off užít a každý další úspěch by byl pomyslnou třešničkou na dortu,“ podotkl předseda HC Střelci Vladislav Svoboda.

Kde hledat příčiny vzepětí? Přišlo několik nových mladších hráčů, u mužstva se nastolil trochu jiný řád, zlepšila se tréninková morálka, ale hráči si hlavně lidsky sedli.

„Už v létě jsme si dali kemp na Osice, který nám velice prospěl a dokázali jsme stmelit partu. Od toho to začalo,“ líčí jindřichohradecký trenér Vladimír Reisner.

Trenér jindřichohradeckých hokejistů Vladimír Reisner.Zdroj: Jan ŠkrleVýrazně se rovněž zlepšila tréninková účast, mužstvo přidalo na bojovnosti. „Povedlo se nám přivést mladé šikovné kluky, kteří perfektně zapadli, ať už se jedná o Egerta, Drbala, Svobodu či Pundu a další. Hned zkraje sezony se nám podařilo uhrát nějaké body, a to nás také nakoplo. Na tréninky chodí kolem patnácti hráčů, což je výborné a na ledě je to pak v ostrých zápasech pochopitelně znát. Kvalita se prostě zvedla,“ těší jej.

Do klíčové fáze sezony však nemůže trenér počítat s útočníky D. Košťálem, jehož si stáhl jeho mateřský druholigový Havlíčkův Brod, a Bastlem, který skončil kvůli pracovnímu zaneprázdnění. Přesto se mu povedlo kádr doplnit zajímavými hokejisty. „Z Českého Krumlova, který se po letech nedostal do play off, k nám přišli Sumerauer a Anderle, s nimiž samozřejmě počítáme do základní sestavy a měli by být velmi platnými posilami. Už za nás i hráli v základní části,“ poznamenal.

Na soupisku Střelci dopsali i dalšího krumlovského hráče brankáře Spáčila, který by však měl být k dispozici jen v případě, že vypadne někdo z osvědčené dvojice Vácha, Pachman. „Naši kluci si play off vybojovali, je na ně spoleh, takže budou chytat oni. Jen kdyby se některý z nich třeba zranil, tak potřebujeme mít alternativu,“ vysvětlil Vladimír Reisner.

Střelci se na čtvrtfinálovou sérii s Veselím nad Lužnicí, jenž skončilo v základní části čtvrtí, velice těší a tuší, že by proti rivalovi nemuseli být bez šance. To ostatně dokresluje i vzájemná bilance z probíhajícího ročníku. Hradec oba duely vyhrál – doma 7:6 a na ledě Lokomotivy 6:3. Rivalita klubů i blízkost obou měst, které od sebe leží pouhých 25 kilometrů, slibují atraktivní podívanou, tuhý boj a bouřlivou atmosféru v hledišti obou stadionů.

„Jsem hlavně rád, že se série budou hrát na tři vítězství. Je to dobře pro diváky, ale samozřejmě i pro hráče. V systému na dvě výhry stačilo jednou škobrtnout a do druhého zápasu už jste šli s vědomím, že jde o všechno, což samozřejmě ještě víc svazovalo nohy. Tady je šance dílčí neúspěch napravit,“ připomněl hradecký trenér.

Jeho tým si na Lokomotivu věří a rád by ji zaskočil, přestože si dobře uvědomuje, že play off je úplně nová soutěž. „Co jsem slyšel, tak si nás Veselí moc nepřálo. My si budeme muset dát pozor především na přesilovky soupeře, v nich je velice silný a má na to hráče. Takže je zapotřebí hrát disciplinovaně a vyvarovat se zbytečných vyloučení. Myslíme, že víme, co by na Lokotku mohlo platit. K tomu musí hráči vložit do hry celé srdce, ale to nemám obavu, náš tým v této sezoně zdobí mimořádná bojovnost a odolnost,“ zdůraznil Vladimír Reisner.

Série odstartuje v pátek 16. února ve Veselí (19 hodin), v neděli se hraje druhý zápas na hradeckém ledě (17.15) a ve středu 21, února třetí opět na stadionu Lokomotivy (19). Pokud nebude rozhodnuto, bude série pokračovat v příštím týdnu opět v pátek a ještě případně v neděli.

Další čtvrtfinálové série play off krajské ligy

Milevsko – Radomyšl, Hluboká nad Vltavou – Vimperk a Strakonice – Soběslav.