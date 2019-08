V neděli Motor prohrál v odvetném přátelském duelu v Německu s místním druholigovým klubem Lausitzer Füchse 4:5 po samostatných nájezdech. „Po dlouhé pětihodinové cestě jsme měli trošku obavu ze začátku utkání. Ten jsme přitom měli výborný, dobře jsme bruslili a pohybovali se. První třetina se z naší strany blížila našim představám, jak bychom měli hrát,“ konstatoval trenér Václav Prospal.

Své svěřence také o přestávce pochválil. „Jenže od druhé třetiny jsme přestali hrát to, co jsme chtěli. Místo toho, abychom soupeře dorazili dalšími góly, tak si sami necháme dát branku a momentum zápasu se úplně změní. Sice jsme sehráli hezky přesilovky, měli v nich šance, ale hokej se nehraje na šance. Pokud je nebudeme proměňovat, tak se budeme trápit. Tento duel byl obrazem toho, co nás čeká v celé sezoně. Kamkoliv přijedeme, budeme muset potvrzovat roli favorita, který se nebojí hrát útočně,“ má trenér jasno. „Mohli jsme rozhodnout už po dvou třetinách a odjet domů s vítězstvím. Kdyby mi po první třetině někdo řekl, že prohrajeme na nájezdy, tak bych mu nevěřil,“ kroutí hlavou.

Prodloužení se nehrálo, rozhodovaly rovnou nájezdy, které vyhráli domácí. „Měli jsme dvaačtyřicet střel na branku, dvacet šancí. Z toho jsou čtyři góly málo,“ je si vědom. „Tohle nám v sezoně stačit nebude. To jsme řekli i klukům a ještě jim to zdůrazníme,“ zlobil se kouč.

Kádr týmu opustili na vlastní žádost útočníci Ben Hawerchuk a Pavel Novák. „Ben odletěl kvůli vážným rodinným problémům, čemuž absolutně rozumíme. Pavel Novák se rozhodl odejít do kanadské juniorky. Podle mého udělal dobré rozhodnutí, protože to vypadalo, že by se nám nevešel do prvních tří pětek. A on potřebuje hrát v tempu dobrou soutěž. Přejeme mu hodně štěstí, aby se prosadil. Je to kluk, který umí dávat góly,“ dobře Prospal ví.

Od nadcházejícího Motor Cupu čeká dva kvalitní duely proti soupeřům, kteří hrají lepší soutěže. „Jsme za ně rádi. Linci máme co vracet. Je to silný tým. A když jsme viděli Chabarovsk, jak maká při tréninku, tak to bude úplně jiný zápas než před rokem,“ zve fanoušky do Budvar arény.