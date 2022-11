Domácí celek trápí značná marodka. Mimo hru jsou gólman Hrachovina, kapitán Gulaš a obránci Percy, Hovorka a Doudera. Do branky se tak letos poprvé od začátku postavil Strmeň a opět nastoupili hostující Marcel s Čachotským.

Horší vstup do utkání si Jihočeši snad ani nemohli představit. Už ve 3. min. nevyšla Strmeňovi rozehrávka za jeho brankou, trefil Kodýtkovu brusli, od níž se kotouč odrazil přímo na Schleissovu hokejku a ten odkrytou klec nemohl netrefit – 0:1.

To byla voda na plzeňský mlýn. Hosté pozorně bránili a nepouštěli oslabený Motor do větších šancí.

Až ve druhé třetině si domácí zahráli svou první přesilovku v utkání, soupeře pořádně skřípli, ale vyloženou šanci si nevytvořili.

Na domácích však byla patrná psychická deka z dlouhé série bez vítězství a jejich hře chyběla lehkost. A tak se v polovině zápasu prosadili opět hosté. Rekonenovu střelu v plzeňské přesilovce Strmeň vyrazil betonem, ale na pohotovou Kodýtkovu dorážku už reagovat nemohl.

Jenže Motor se ani v těžké situaci nevzdal a dvěma slepenými góly se vrátil do hry. Nejprve rovněž v početní výhodě Pech dorazil Hanzlovu střelu a ani ne minutu poté se zblízka prosadil Valský. Rázem bylo vyrovnáno a začínalo se zase od začátku.

„Nevzdáváme se a konečně se ukazuje charakter týmu. Bojujeme za trenéra,“ glosoval druhou třetinu momentálně zraněný gólman Dominik Hrachovina.

Ve třetí třetině Motor ještě přidal na obrátkách, přitlačil soupeře a zdálo se, že vedoucí gól doslova visí ve vzduchu. Jenže Vopelkův zbytečný útočný faul, obraz hry zcela změnil a pořádně horko bylo pro změnu před Strmeněm.

Pět minut před koncem mohl přece jen rozhodnout domácí Toman, ale sám před Pavlátem neuspěl.

O osudu zápasu i trenéra Modrého nerozhodlo ani dramatické prodloužení, takže došlo na samostatné nájezdy. Devět pokusů bylo neúspěšných, až v páté sérii rozhodl domácí zaskakující kapitán Lukáš Pech.

Branky a nahrávky: 37. Pech (M. Hanzl, Šenkeřík), 38. Valský (Pech), rozhodující nájezd Pechí – 3. Schleiss (Kodýtek), 31. Kodýtek (Rekonen, Zámorský). Vyloučení: 4:3, využití: 1:1. Rozhodčí: Jeřábek, Kika – Rampír, Zíka. Diváci: 5306.

Motor: Strmeň – Vráblík, Štencel, Marcel, Šenkeřík, Kachyňa, Bindulis – Valský, M. Hanzl, Dzierkals – Karabáček, Pech, Čachotský – Tomeček, Toman, Strnad – Vopelka, Koláček, F. Přikryl – Zd. Doležal. Trenéři Modrý a Čermák.

Plzeň: Pavlát – Zámorský, Kaňák, Vitaloš, Baránek, Kremláček, Houdek, Kvasnička – Rekonen, Kodýtek, Schleiss – A. Dvořák, Mertl, Hrabík – Adamec, Malát, Blomstrand – Bitten, Soukup, Lang. Trenéři Kořínek a Bombic.

Hlasy trenérů – Jaroslav Modrý (Motor): „Použiji frázi, našli jsme cestu k vítězství. Ze začátku jsme byli pokleslí a za stavu 0:2 to pro nás nebylo jednoduché. Rozhodli jsme v penaltách, kde už je to hop nebo trop. Výhru trefil Lukáš Pech, jeden z lídrů týmu, který odvádí skvělou práci na ledě i v kabině. O ultimátu směrem k mé osobě mužstvo vědělo a myslím, že ho to vyburcovalo. Přišli za mnou kluci, kteří jsou polozranění, že půjdou hrát. Mužstvo ukázalo charakter.“

Petr Kořínek (Plzeň): "Vstoupili jsme do zápasu dobře a dostali jsme se do vedení. Druhá třetina byla z naší strany výborná. Drželi jsme se v útočném pásmu, měli jsme šance a přidali jsme druhý gól. Ale udělali jsme hloupý faul, domácí z přesilovky snížili a pak vyrovnali. Ve třetí třetině se začínalo znovu od nuly. Bylo to nahoru – dolů. V prodloužení jsme nevyužili přečíslení tři na jednoho. Nájezdy jsme opět nezvládli.“