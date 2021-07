S průběhem přípravy na suchu je trenér Jaroslav Modrý spokojen. „Kluci dobře pracovali a jsou připraveni. Další krok bude následovat na ledě. Zde budeme budovat naši kulturu a připravovat se na sezonu,“ souhlasně přikývne.

Pozitivní bezpochyby je, že se tým nemusel potýkat s marodkou. „Byly tam nějaké drobnosti, ale to je součást sportu. S tím se musí počítat,“ jen mávne rukou.

První týden nevedou tréninky na ledě trenéři, ale kapitáni, kterými jsou Milan Gulaš, Lukáš Pech a Jan Piskáček. Jako první dostal důvěru Gulaš. „Připraví si tréninky, domluví se s gólmany, co by potřebovali. Všichni si osahají věci, takže příští týden už nebude prostor na to, že někoho tlačí brusle nebo mu nesedí výstroj. Tenhle týden je na zapracování. Uděláme si pár testů a připravíme všechno tak, abychom od příštího týdne neměli žádný zádrhel.“

Tréninky vedené kapitány nejsou v našich končinách zrovna běžnou věcí. „Jsme tým a musíme být všichni na jedné lodi. Nemohou všechno vést jenom trenéři. Chceme přesunout trošku zodpovědnosti na hráče a uvidíme, jak s ní naloží,“ usměje se. „My jsme vyrůstali v tom, že trenér vedl všechno. Ale proč nedat příležitost taky hráčům, aby přemýšleli a nebyli jako ovce. Aby si zkusili, jak se připravit a komunikovat mezi sebou, zeptat se gólmanů, co potřebují. To je také moc důležitá složka,“ dodá.

Právě vztahy mezi hráči i trenéry jsou ve sportovním kolektivu mimořádně důležité. „Pracujeme na tom, ale nestane se to přes noc. Ale až v situacích, kdy se nebude dařit a které určitě přijdou, se ukáže síla kolektivu a rychleji se přes ně přeneseme,“ věří trenér Motoru.

Do přípravy naskočil po dvoutýdenní dovolené kompletní kádr. Jedinou výjimkou je obránce Allen, který by se měl zapojit až v úterý.

Na try out dorazil také nový hráč, kterým je slovenský obránce Martin Bučko (21 let), jenž v minulé sezoně působil v Pardubicích a v dresu slovenské reprezentace si zahrál i na nedávném mistrovství světa v Rize. „Budujeme tým a každý, kdo přijde, musí bojovat za logo, které má na prsou. Měl by si najít roli v týmu a přinést na ledě rozdíl. Jak velkou bude mít roli, to už záleží na něm,“ hrál kouč s novináři tak trochu na schovávanou a nechtěl za žádnou cenu prozradit jméno nové posily.

V neděli před startem další fáze přípravy odehrál Motor charitativní fotbalový zápas ve Strunkovicích. Zápas skončil 2:2, ale výsledek rozhodně nebyl na prvním místě. „Bylo hezké ukázat se našim fanouškům. Jsme součástí našeho regionu, jsme na to hrdí a takovéhle věci jsou strašně důležité,“ má jasno.