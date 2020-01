Jihočeši nakonec svého soupeře přetlačili, ale po dvou třetinách byl vyrovnaný stav 4:4. Trenér Václav Prospal tentokrát nebyl moc spokojený především s defenzivou týmu a také disciplinovaností svých hráčů. „Bylo to ubojované vítězství,“ připustil. „Je super, že dokážeme dát šest góly, ale také jsme třikrát inkasovali v oslabení. Hlavně to bylo po zbytečných faulech hokejkou, které nic neřeší. Nebo vyhozený kotouč přes plexisklo. To jsou situace, kterých bychom se měli vyvarovat,“ apeluje na své svěřence. „Hlavně proti týmu, který má tak dobré přesilovky jako Litoměřice. A proti nám se jim daří.“

Vítězství a tři body ale samozřejmě potěšily. „Je super, že jsme vyhráli. Dát šest gólů a soupeře přestřílet, to je dobrá práce. Ale bylo to hodně kostrbaté. Poslední dobou nám hodně dlouho trvá, než se do zápasů dostaneme. To je chyba a musíme na tom pracovat. Protože přijde play off a tam prostě musíte hrát šedesát minut, což se nám poslední dobou nedaří,“ uvědomuje si.

S Litoměřicemi to bývá pokaždé hodně otevřený hokej se spoustou branek. Ale to úplně nekoresponduje s představami českobudějovických trenérů. „Litoměřice takhle hrají. Je to hokej nahoru dolů,“ souhlasí Prospal. „Proti nám si to vyloženě užívají, protože s ostatními soupeři to většinou takhle nebývá. Ti hrávají výrazně defenzivněji než my. Na druhou stranu bych byl rád, kdybychom dostali maximálně dva góly. Minimálně dva byly zbytečné,“ skutečně nebyl přes výhru zrovna moc spokojený.

Okének v defenzivě jeho týmu bylo tentokrát opravdu dost. „Udělali jsme spoustu chyb v rozehrávce a v situacích, které bychom měli lépe vyřešit. Vychází to z komunikace mezi hráči. Nemůžeme nahrávat na prostředek. V tom se musíme zlepšit. Pokud se bavíme o nějakém průměru, tak parádní číslo šancí soupeře na zápas je deset a méně. V Litoměřicích jich bylo šestnáct, takže daleko více. Dost jich bylo při přesilovkách domácích, ale je to prostě hodně. Dostali jsme čtyři góly a další šance soupeř ještě nevyužil. Všechno vznikalo jenom z toho, že jsme dávali puky do prostorů, kam je dávat nemáme. Chyb tam bylo z naší strany až nezvykle moc a proti takhle silnému ofenzivnímu celku je prostě nemůžeme dělat,“ zdvihá varovně ukazovák. „Vítězství za tři body si moc vážíme, ale rozehrávka dobrá nebyla,“ dodá.

V obraně nastoupil podruhé za sebou a potřetí celkem v první lize teprve sedmnáctiletý mladíček Václav Svach a rozhodně obstál. „Venca podává velmi dobré výkony během celého roku, takže teď, když se mu vinou několika zranění otevřelo okénko do sestavy, tak jsme mu tu možnost dali. Je to kluk, který má všechno před sebou. Je vyhraný ze druhé ligy z David servisu, kde dostává spoustu prostoru a hraje opravdu dobře. Teď se to projevilo. Když dostal šanci u nás, tak se normálně zařadil a daří se mu. Nebojí se hrát s pukem, umí přihrát a v Litoměřicích si připsal i první bod v Chance lize. Je to mladý kluk, který se musí ještě hodně učit, ale mohl by před sebou mít pěknou kariéru,“ ocenil kouč výkon mladého beka.

Do hry se vrátil útočník Matouš Venkrbec, na týmové marodce ale nadále zůstávají obránci Plášil s Pavlem a útočníci Přikryl s Karabáčkem. Ten vypadl jako poslední se zlomeným prstem. „Nikdo se nám v nejbližší době vracet nebude,“ posteskne si Prospal. „Zranění jsou součástí hokeje a možná dobře, že si tím procházíme teď, než kdyby nás to postihlo v play off. Věříme, že se nám zranění kluci vrátí hlavně na závěr sezony, abychom byli silnější a měli širší kádr,“ přeje si.

Blíží se také konec ledna a tím i poslední možnost mužstvo posílit. „Vím, že všechny zajímá, jestli ještě někoho přivedeme, nebo ne. Koukáme se, rozhlížíme, ale vždycky se musí domluvit dvě strany,“ nechtěl být trenér z hlediska hledání případných posil stále nijak konkrétní.

Nyní čekají Motor tři zápasy na domácím ledě. Ve středu s Porubou (17.30), v sobotu s Havířovem (17) a v pondělí s Přerovem (17.30). Mužstvo přitom hraje poslední dobou lépe venku než doma. „Chtěli bychom navázat na zápas ve Vsetíně, kde jsme podali velmi dobrý výkon. Je pro mě důležité, jak se prezentujeme celých šedesát minut. Nato se chceme naladit, abychom byli dobře připraveni na play off. Doma se nám to poslední dobou moc nedaří. Určitě na tom budeme pracovat. S plným respektem k Porubě, která přijede nejdříve, se soustředíme sami na sebe a chceme předvést takový výkon, abychom potěšili naše výborné fanoušky,“ zdůrazní před středečním utkáním v Budvar aréně.