České Budějovice – Hokejisté ČEZ Motoru splnili roli favorita a v 52. kole první Chance ligy porazili poslední celek tabulky Kadaň 4:1. Další zápas odehrají v sobotu na Kladně (16).

Pavel Pýcha pálí těsně vedle branky gólmana Kadaně Štěpána Lukeše. | Foto: Deník/ Jan Škrle

Do domácí sestavy se vrátil uzdravený obránce Plášil, naopak nově vypadl s nastřeleným kolenem J. Doktor. Do branky se tentokrát postavil Strmeň, obránce Kachyňa si zahrál větší část zápasu v útoku a uzdravující se Kanaďan Dunn si došel pro čárku za start. V hostující sestavě nechyběl exbudějovický útočník Šulek.



Od úvodního buly to vypadalo, že jsou karty jasně rozdány. Na první gól se čekalo pouhých čtyřiadvacet vteřin. Přesně do horního růžku se trefil Endál a domácí vedli 1:0.



Celou první třetinu se pak hrálo prakticky na jednu branku, ale domácí promarnili i přesilovku pět na tři a nevyužili ani další šance. A tak v závěru úvodního dějství přišel trest. Nenápadnou střelou od modré zaskočil Strmeně v brance Klejna a bylo vyrovnáno.



„Začali jsme dobře a hned při prvním střídání jsme dali gól. Pak jsme se nechali trošku ukolébat a odehráli jsme dvě špatné přesilovky, což byla škoda. Trošku jsme přestali hrát a udělali dva zbytečné fauly. Hosté vyrovnali snad z jediné střely na branku,“ okomentoval úvodní třetinu momentálně zraněný útočník ČEZ Motoru Jakub Doktor.



Hned na úvod druhého dějství si naštěstí zopakoval svůj střelecký úspěch ze začátku první části hry Endál a Motor znovu vedl. Ale jinak se hrál hokej bez většího náboje. Domácí zápas kontrolovali, ale chyběl jim větší hlad po gólech.



„První střídání jsme měli stejné jako v úvodní třetině. Dali jsme gól, ale bohužel jsme se zase nechali ukolébat. Opět nám nevyšla přesilová hra. Po deseti minutách jsme trochu přestali hrát a nevytvořili jsme si bohužel žádné větší šance. Musíme dát nějaké góly, aby se zápas trochu uklidnil,“ konstatoval Jakub Doktor po skončení druhé třetiny.



Uklidňující góly skutečně přišly. Nejprve dotlačil kotouč za záda výborně chytajícího Lukeše Doležal a poté se dokonce ve vlastním oslabení krásně trefil obránce Jandus.



Tím byl gólový účet zápasu definitivně vyčerpán. Motor roli vysokého favorita splnil, tři body do tabulky se každopádně se počítají, ale oslava hokeje to tentokrát rozhodně nebyla…



Branky a nahrávky: 1. Endál (Gilbert, Pavlin), 21. Endál (M. Novák, Plášil), 45. Zd. Doležal (Plášil, R. Přikryl), 52. M. Jandus (Babka, Heřman) – 17. Klejna (Wágner). Vyloučení: 8:10 (navíc dom. Pavlin 10 min. a host. trenér Vágner do konce zápasu), využití: 1:0, v oslabení: 1:0. Rozhodčí: Grech, Veselý – Tvrdík, Šiman. Diváci: 5069.

ČEZ Motor: Strmeň – Pavlin, Pýcha, M. Jandus, Vydarený, Plášil, Kutlák – Endál, Gilbert, M. Novák – Zd. Doležal, R. Přikryl, Heřman – P. Novák, Babka, Karabáček – Kachyňa, Dančišin, Beránek – Dunn. Trenéři Prospal a Totter.

Hlasy trenérů - Václav Prospal (Motor): "Chtěli jsme tři body a tři body máme. To je z tohoto utkání to nejdůležitější. Jinak to moc koukatelný zápas nebyl a náš výkon měl k ideálu daleko."

Miroslav Novák (Kadaň): "Vzhledem k naší situaci musím hráče pochválit za bojovný výkon. Kvalita ale byla na straně soupeře a vyhrál zcela zaslouženě. Naši mladí kluci ale makali a jsme rádi za každý zápas, kdy máme delší dobu o co hrát."