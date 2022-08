Byl to v Budvar aréně pohodový nedělní podvečer. Více než dvě tisícovky fanoušků (pod Černou věží je po hokeji pořádný hlad, tohle je na přátelský zápas více než slušná návštěva) viděly utkání plné zvratů, deset gólů a vítězství svého týmu.

Jihočeši hrají v tomto období přípravné zápasy pouze na tři pětky a po dvou nevydařených duelech nasadili tentokrát proti Linci zřejmě nejsilnější možnou sestavu. Výkon domácího celku rozhodně nebyl bez chyb, především v obraně měl pořádná okénka, ale výhra nad každým takovým protivníkem se počítá. „Potkali jsme kvalitního soupeře, který posílil kádr a v pátek porazil Eisbären Berlín. Z naší strany bylo ve hře pořád dost chyb, ale už tam byly i věci, které bychom chtěli vidět. Jsme rádi, že jsme utkání dovedli do vítězného konce,“ konstatoval asistent trenéra Motoru David Čermák.

Jeho tým skutečně střídal velmi dobré momenty s těmi horšími. Třeba dva inkasované góly při vlastní přesilovce nejsou tou úplně nejlepší vizitkou. „To byly přesně chyby, kterých se musíme vyvarovat,“ má jasno. „Na tom musíme pracovat a prostě se nám to nesmí stávat, protože v soutěži by nás to stálo body,“ zdůrazní.

Gólovou přestřelku s rakouským Lincem Motor zvládl, i když dvakrát prohrával

Na vině může být i přece jen trochu slabší koncentrace hráčů v přípravných zápasech. „Nemělo by to tak být,“ namítne asistent. „To je dotaz spíše na kluky, jestli to tak je,“ pokrčí rameny.

Potěšila naopak produktivita v přesilovkách. Českobudějovický tým dokázal zužitkovat hned tři. „Zatím jsme přesilovky skoro netrénovali, ale víme, že rozhodují zápasy a rozhodně na nich bude pracovat. V přesilovkách si musíme pomoci. To je jasné,“ ujistí.

Poprvé v sezoně nastoupil v brance Dominik Hrachovina. „Několikrát velmi dobře rozehrál a zrychlil hru, díky čemuž jsme se dostali do brejků. To jsou věci, které od něj chceme,“ ocenil Čermák.

Hosté z Lince si vyzkoušeli hodně dlouhou téměř čtyřminutovou power play. Moc šancí si nevytvořili, naopak mohli sami inkasovat do prázdné branky. Domácím už ale chyběl větší hlad po gólech. „Tam se trošku projevilo, že jsme vedli o dva góly a nebyl to mistrovský zápas. Z naší strany byly tyhle situace trochu podceněné,“ uznal.

Pořád ještě hledáme a zkoušíme, ujišťuje asistent trenéra Motoru David Čermák

Co ho naopak potěšilo, byla již zmíněná dvoutisícová návštěva. „To je paráda. Fanouškům určitě chceme poděkovat, že chodí i v létě na přátelská utkání v takovém počtu,“ vzkazuje.

Motor také jemně zužuje kádr. Angažmá v jiných klubech si aktuálně hledají mladíci Jiří Remta, Matouš Masopust a Jaroslav Pouzar.