V Rakousku už by trenér Jaroslav Modrý chtěl postavit tým, jenž by se měl co nejvíce podobat sestavě, která vyjede k extraligové premiéře v Třinci. „V Grazu nás čekají poslední dvě přípravná utkání. Náš tým už si hledá nějakou svou tvář a identitu. Chtěl jsem více zapojit mladší kluky, aby se stali těsnější součástí mužstva. Úplně to není tak, jak bych si představoval. Ale to je v pořádku. Jejich začleňování je určitý proces a chvíli trvá, než si to sedne,“ konstatuje.

Nejsilnější možnou sestavu v generálce trenér bohužel nasadit nemůže. „Máme tam nějaké zdravotní problémy. Musím být trpělivý a nechat kluky vyléčit,“ je si vědom. „Důležité je, abychom byli co nejlépe připraveni na start extraligy. Začátek je strašně důležitý. Pokud se povede, tak vám to hrozně moc pomůže. Nečeká nás jednoduchá sezona. Hodně týmů posílilo, takže musíme být nachystáni na všechno. Musíme najít ty správné vazby a role pro jednotlivé hráče, abychom z nich dostali maximum,“ má trenér jasno.

V autobusu na cestě do Rakouska nebude sedět zkušený útočník Jakub Valský. „Potřebujeme, aby se doléčil. Doufám, že bude k dispozici na Třinec. Ale nejsem doktor. Má kombinaci více problémů, tak věřím, že se dá brzy dohromady,“ přeje si Modrý co nejrychlejší návrat zkušeného forvarda.

Alespoň jeden zápas už by na turnaji mohl odehrát také další útočník Václav Karabáček, jenž se dává dohromady po zranění v minulé sezoně a už trénuje. „Pojede s námi a doufám, že jedno utkání odehraje,“ uvítal by kouč návrat šikovného útočníka.

Mimo hru zůstávají mladíci Tomáš Chlubna s Josefem Koláčkem. „Ani jeden z nich s námi nejede,“ lituje.

V kádru zatím zůstává obránce Lukáš Doudera, jenž byl v týmu na zkoušce do konce srpna. „Domluvili jsme se na prodloužení zkoušky do konce září,“ upřesňuje trenér.

Turnaj ve Štýrském Hradci bude výbornou prověrkou. „Určitě jsme rádi, že si zahrajeme zase s jinými soupeři. Všechno jsou to kvalitní celky. Doufám, že Nitru porazíme a zahrajeme si finále. Je pro nás dobré, že nehrajeme jenom s extraligovými kluby. Nejsem ani velký příznivec zápasů s celky Chance ligy, ale respektujeme je a chceme s nimi mít nějakou spolupráci, co se týká třeba hráčské výpomoci. V přípravě však nejradši nastupujeme proti zahraničním klubům, které hrají trochu jiný hokej. A také se dostaneme do jiného prostředí. V Alpách je hezky. Je to určitě něco jiného, než kdybychom jeli třeba do Litvínova,“ usměje se.

Výprava Jihočechů odjíždí do Rakouska ve čtvrtek odpoledne, v pátek ráno má na programu rozbruslení a v šestnáct hodin začíná první turnajový zápas proti Nitře. V sobotu pak čeká Motor finále nebo utkání o třetí místo.