Útočník Motoru Zdeněk Doležal odchází na měsíční hostování do Hradce Králové

Odchází, aby se zase nastartoval. Útočník hokejistů Motoru Zdeněk Doležal (29 let) se v posledních zápasech nevešel do základní sestavy, proto odchází na hostování do 11. prosince do Hradce Králové, kde by měl mít větší herní vytížení.