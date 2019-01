České Budějovice – Výluka v NHL je skutečností a případné posily vyhlížejí i v HC Mountfield. A diváci se mají nač těšit, protože vedení klubu má v hledáčku skutečně zajímavá jména.

Martin Hanzal z Phoenixu by mohl brzy posílit Mountfield. | Foto: REUTERS

Nejaktuálnější se jeví angažování zkušeného obránce Radka Martínka, jenž je volným hráčem, protože mu vypršel kontrakt v Columbusu. „Radek chce přiletět co nejdříve. Musíme ještě doladit finanční podmínky, ale v tom nebude problém, protože už tady hrával a dobře se známe.



Během týdne bychom chtěli všechno vyřídit a pokud se Radek bude dobře cítit, mohl by nastoupit už v úterním duelu se Spartou," tvrdí sportovní manažer klubu Petr Sailer.



Další posilou by se mohl stát urostlý centr z Phoenixu Martin Hanzal. „Měl nějaký problém se zápěstím ještě z play off, takže podstoupil operační zákrok. Ale nemělo by se jednat o nic vážnějšího. V Americe se připravuje a chce se u nás zapojit. Budeme se muset pouze dohodnout na pojištění jeho kontraktu," což může být problém i u ostatních hráčů," uvědomuje si Sailer.



Velkou posilou do obrany by se mohl stát kanadský bek z Bostonu Andrew Ference, jenž pomáhal v sezoně 2004 – 2005 vracet českobudějovický hokej do extraligy a mezi fanoušky byl mimořádně oblíben. „Ozval se nám přes svého agenta, že by měl zájem u nás hrát. Velice nás to potěšilo a děláme maximum, aby za nás mohl nastoupit. Hodně by nám v obraně pomohl a pro diváky by byl určitě tahákem, protože před lety v naší postupové sezoně se stal miláčkem publika," připomíná Sailer minulost kanadského beka v českobudějovickém dresu.



Hůře to vypadá v případě bratří Michálků. Obránce Zbyněk se zotavuje po problémech s kyčlí a aktuálně s ním na jihu Čech počítat nemohou. „Zbyněk podstoupil operační zákrok a bylo by příliš velké riziko, kdyby hrál. Chce především v klidu v Americe potrénovat a připravit se na sezonu," vysvětluje Sailer.



Do Evropy se zatím nevypraví asi ani jeho bratr Milan. „Je to hráč světové třídy a hrát se zatím moc nechystá. Před odletem do Ameriky nás ale ujistil, že pokud by v průběhu stávky někde nastoupil, tak by to bylo u nás."



S největší pravděpodobností v nejbližší době nenaskočí ani dvojice zkušených útočníků Radek Dvořák a Václav Prospal. „Oba mají rodiny v Americe a děti jim tam chodí do školy. Pokud by výluka trvala déle, tak by se nebránili zahrát si za Budějovice, ale zatím tomu nechávají volný průběh. S Vaškem Prospalem ale budeme ještě mluvit, jak se rozhodl," upozorňuje Sailer.



V hledáčku Mountfieldu je také slovenský obránce Andrej Sekera z Buffala. „Měl by zájem za nás hrát. Ke kontaktu došlo přes Aleše Kotalíka, se kterým hrával v Buffalu. Uvidíme, jestli se domluvíme na podmínkách," uvádí Sailer.



Jak manažer zdůrazňuje, největším problémem může být pojištění kontraktů jednotlivých hráčů. „Na platových podmínkách se nebude problém domluvit, ale problémem může být pojištění kontraktu. Proto jednáme s větším okruhem hráčů," vysvětluje Sailer. „Nejjednodušší je situace v případě Radka Martínka, který momentálně nemá podepsanou smlouvu," dodává.