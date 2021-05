Jste odchovancem Kladna, kde jste s hokejem začínal, tři sezony jste strávil v zámoří a pak jste osm let hrál jen za Spartu. Nemáte rád časté změny dresu?

Ve Spartě jsem byl naprosto spokojený a nebyl důvod chodit někam jinam. Měli jsme super tým s vysokými ambicemi. Mám rád, když se hraje o nejvyšší mety. Do Motoru teď přestoupila spousta dobrých hráčů, takže věřím, že se bude hrát o dobré umístění i tady. Pro mě je to velká motivace.

Ve Spartě jste vybojoval jedno extraligové stříbro a dva bronzy. Nechyběl tam ale přece jen nějaký velký úspěch v podobě mistrovského titulu?

Určitě. To je jediné, co mě mrzí. Pohár jsme nikdy neudělali, ale to se v hokeji stává. K jeho zisku se toho musí sejít strašně moc a nám bohužel vždycky něco chybělo.

Ve Spartě jste byl spokojený. Proč jste se tedy rozhodl ke změně působiště?

Končila mi smlouva a s jinou nabídkou už Sparta nepřišla, takže mi ani nic jiného nezbývalo.

Konzultoval jste přestup do Motoru také s vaším spoluhráčem Miroslavem Formanem, který na jihu Čech v minulé sezoně hostoval a byl zde hodně spokojený?

Bavili jsme se o tom a volali jsme si, i když v Budějovicích hrál. Byl tady opravdu spokojený. Trošku jsme to spolu probírali, jakmile se to teď začalo řešit.

Váš mateřský klub Kladno se vůbec neozval, i když bylo jasné, že budete ve Spartě končit?

Kladno se neozvalo a teď už je pozdě.

Jiné nabídky než Budějovice jste ale měl?Ano. Měl jsem více nabídek.

Co rozhodlo pro Motor?

Věděl jsem, jaký tým se tady skládá. Přišli sem fakt dobří hráči. Vyhrávat každý jednotlivý zápas a udělat úspěch, to je pro mě nejvíc. Doufám, že se nám to bude dařit. Je to pro mě výzva.

Když jste hrál v sezoně proti Budějovicím, napadlo vás, že by to mohlo být vaše budoucí působiště?

To vůbec. Takhle o tom ani nepřemýšlím a řeším jenom to, co mohu ovlivnit. V sezoně jsem vůbec neuvažoval ani o tom, že bych měl skončit ve Spartě. To přišlo až teď a začal jsem to řešit.

Zatím na tréninky dojíždíte?

Ano. Bydlíme u Kladna a dojíždím. Jenom když máme dva tréninky v jeden den, tak tady přespávám.

V sezoně ale budete v Budějovicích bydlet?

Ano. Budeme se sem stěhovat s celou rodinou.

Máte dva malé syny. Pro ně to asi není nejpříjemnější.

Je to nepříjemné, to je pravda. Ale nejsem jediný, kdo to řeší. Kladno není z Budějovic dojezdová vzdálenost, aby děti zůstaly doma a já bych za nimi alespoň občas dojížděl. Ale jezdit třikrát v týdnu dvě hodiny tam a zpět, to není nic moc. Ještě to není úplně dořešené, ale budeme se stěhovat.

Vzhledem ke koronavirové situaci a online výuce pro vašeho staršího syna nebylo zase až tak úplně bolestné, že přijde dočasně o své spolužáky?Mladší syn je ještě malý a vůbec to neřeší. Pro staršího to není úplně příjemné, ale uvidíme, jak to bude postupem času. Je v první třídě, takže by to neměl být až takový problém. Doufám, že to bude doma fungovat. Jinak bychom to museli řešit dál.

V Motoru je letos týmová letní příprava. Nebyl jste ze Sparty zvyklý spíše na individuální?

Ve Spartě bývala také týmová, ale každý jednotlivý hráč měl své věci, které dělal navíc, nebo místo něčeho. Trénovat společně mi nikdy nevadilo. Je to i příjemnější než být sám. Ale také už mám vyzkoušené věci, které fungují a při nich vím, že budu v pohodě celou letní přípravu. Tím se také vymezuji nějakým zbytečným zraněním, která by mohla přijít. Vím, co v přípravě mám dělat a mohu si dovolit.

Na jak dlouho jste v Motoru podepsal smlouvu?

Na rok.