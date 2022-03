Dalo se čekat, že Pardubice přejdou v předkole přes Karlovy Vary? Čekat se to asi dalo, i když jsem nečekal, že ta série bude až takhle hladká. Člověk si ale soupeře nevybere. Určitě se na Pardubice připravíme, jak nejlépe budeme umět. V pondělí to propukne a už se na to těšíme.

Poslední dva vzájemné duely jste s Dynamem vyhráli hladce 6:1 a 7:1. Může mít soupeř tyto dvě vysoké porážky v hlavě?

Hlavně by bylo horší, kdybychom to měli v hlavě my a přistoupili k tomu nějak lehkovážněji, což si ale myslím, že se nestane. Věřím, že čtvrtfinále zvládneme.

Může pro vás být výhoda, že jste nemuseli hrát předkolo, nebo je to naopak lepší pro Pardubice, které zvládly předkolo hladce ve třech zápasech, naladily se na vítěznou vlnu a navíc mají celý týden na regeneraci?

To je věčná otázka. Byl jsem hrozně rád, že jsme si mohli odpočinout a zase jsme se pak začali připravovat. Jestli máte týden volno, nebo dva, to je úplně jedno. Roli budou hrát úplně jiné věci.

Jednoznačná výhra v předkole může Pardubice povzbudit, protože základní část soutěže končily osmizápasovou šňůrou bez vítězství?

Je to možné. Uvidíme, s čím přijedou.

Pardubice jsou váš poslední klub, ve kterém jste hrál před příchodem do Motoru, a povedlo se vám tam zachránit extraligu. Máte na Dynamo dobré vzpomínky?

Jasně. Věřím, že jsem tam zanechal dobrou stopu a našel jsem si tam spoustu kamarádů. Bylo to tam úžasné a vzájemné zápasy pro mě budou trochu jiné. Touha zvítězit každopádně bude obrovská.