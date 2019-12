Hokejisté ČEZ Motoru České Budějovice nadále excelují. Z posledních devatenácti zápasů vyhráli osmnáct za tři body a tabulce první Chance ligy vládnou už s dvacetibodovým náskokem. Naposledy zvítězili na ledě nováčka soutěže Sokolova s přehledem 6:1, základní část uzavřou sobotním domácím duelem s Prostějovem (17).

Martin Novák | Foto: Deník/ Jan Škrle

Výsledek byl přesvědčivý, výkon týmu také, ale zase až tak úplně hladké vítězství to přece jen nebylo. „Na začátku zápasu jsme šli dvakrát do oslabení a také díky tomu měli domácí velmi dobrý start do utkání, což nás dostalo trošku do problémů,“ připouští trenér Václav Prospal.