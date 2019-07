„Vzpomínám na fantastický zápas Stadionu proti mistrům světa z USA,“ líčil Václav Lenc před lety v rozhovoru pro web hokejového Motoru, jak den po finále MS v Praze 1933 hráli mistři světa z klubu Massachusetts Rangers v Č. Budějovicích na slepém rameni a vyhráli nad Stadionem jen těsně 2:1.

I tento velký zážitek „Kolíka“ Lence, jak mu všichni lidé kolem jihočeského hokeje říkali, k hokeji přilákal a on pak dlouhé roky hájil barvy českobudějovického Meteoru a zmíněného Stadionu, později přejmenovaného na Slavoj (dnešní Motor). „Když se to spočítá, vyjde z toho neuvěřitelná doba od začátku čtyřicátých let až do roku 1959, kdy Kolík s aktivním hokejem skončil,“ napsal pro Deník v medailonku k jedněm z Lencových kulatin jeho bývalý spoluhráč a známý dlouholetý sportovní novinář Petr Turek a doplnil, jak moc si vážil toho, že jednu kapitolu českobudějovického hokeje mohl s Kolíkem prožívat v jedné kabině. „Vzpomínám na návraty z podvečerních tréninků, kdy s Kolíkem a Čeňkem Píchou jsme mašírovali na jednu plzničku do Kotvy na Linecké a domů do Havlíčkovy kolonie a před definitivním rozchodem do našich domovů ještě dohrávali to, co nás těšilo či trápilo před chvílí na ledě,“ dodal ve zmíněném článku Turek.

„Nebyl mistrem technických kousků, triků či fines. Jeho hlavní devízou byla nezměrná pracovitost, obětavost, nasazení, kamarádství,“ psal Petr Turek před čtyřmi roky, kdy měl „Kolík“ pětadevadesáté narozeniny.

Ve čtvrtek 18. července se Václav Lenc dožil neuvěřitelných 99 let a k jistě četným gratulantům se připojují i sporťáci Deníku jižní Čechy!