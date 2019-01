Písek – Hokejisté jindřichohradeckého Vajgaru porazili v 20. kole krajské ligy na píseckém zimním stadionu Radomyšl 3:2.

Hosté se ujali vedení hned v úvodních vteřinách a tento stav vydržel až do 22. minuty, kdy Radomyšl srovnala. Vajgar zásluhou Lazorišáka a Ondřeje však získal dvoubrankový náskok, na který Radomyšl dokázala odpovědět pouze jednou těsně před druhou přestávkou. V poslední části už gól nepadl, a tak si hradecký celek odvezl v honbě za postupem do play off velmi cenné vítězství.



V dalším kole Vajgar doma přivítá těžkého protivníka, aktuálně vedoucí Český Krumlov. Zápas je na programu v sobotu 26. ledna v 18.30 hodin. Hned o den později se pak Hradec vypraví k dalšímu zápasu do Strakonic.



Sokol Radomyšl – Vajgar J. Hradec 2:3 (0:1, 2:2, 0:0)

Branky a nahrávky: 22. Volf ml. (O. Gába), 40. P. Procházka (F. Procházka) – 1. Ondřej (V. Tržil), 25. Lazorišák (Pucher st., R. Procházka), 30. Ondřej (Pucher st.).

Rozhodčí: Stach – Maxa, Jan Lang. Vyloučení: 4:3. Diváků: 69.



HC Vajgar: Kubeš – Chmel, T. Tržil, Janeček, Ištvánik, R. Procházka, Popelka – V. Tržil, Pucher st., Ondřej, Michal, Košťál, Lazorišák, Mihulka ml., Jindra, Gurka.