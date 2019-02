Hráči Vajgaru si v gólové přestřelce schovali rozhodující trefu až na úplný závěr, když třicet vteřin před třetí sirénou rozhodl obránce Adam Popelka. Mužem zápasu se však stal útočník Ota Lazorišák, jenž zaznamenal hattrick a jednu asistenci, střetnutí však kvůli trestu nedohrál.



Jindřichohradečtí hokejisté obsadili osmou příčku, která jako poslední zaručuje účast ve vyřazovacích bojích, a ve čtvrtfinále narazí na suverénního vítěze základní části – Slavoj Český Krumlov. Série hraná na dvě vítězství začíná v pátek 1. března na ledě soupeře (19 hodin), druhé utkání je na programu v neděli na hradeckém zimním stadionu (16.15). Případný rozhodující třetí duel by se hrál ve středu 6. března v Českém Krumlově.



Lokomotiva Veselí nad Lužnicí – HC Vajgar J. Hradec 6:7 (2:4, 2:0, 2:3)

Branky a asistence: 10. Mikeska (Dušák), 11. J. Míchal (Chlaň, Bůžek), 24. Marcilis (Dušák, Mikeska), 40. J. Míchal (Dušák, Chlaň), 43. R. Benda (L. Míchal, Klimeš), 50. Arnold – 1. Stach (Lazorišák, Popelka), 10. Lazorišák (Mazanec, Stach), 11. Lazorišák (Jon, Stach), 17. Lazorišák (TS), 48. D. Košťál (Ištvánik, V. Tržil), 58. Gurka (Heřmánek), 60. Popelka (Ištvánik, Košťál).

Rozhodčí: J. Stach, Jílek – Diviš, Mašek. Vyloučení: 4:9, navíc Lazorišák 5 minut + do konce, Kalvas (oba JH) 10 minut + do konce. Využití: 2:3.

Vajgar: Jágr – Popelka, Ištvánik, Jon, Chmel, T. Tržil, Procházka – Stach, Lazorišák, Mazanec, V. Tržil, Košťál, Heřmánek, Janeček, Jindra, Gurka, Mihulka ml., Kalvas, Ryba.

Čtvrtfinálové dvojice:

Český Krumlov – Jindřichův Hradec, Strakonice – Vimperk, Veselí nad Lužnicí – Soběslav, Hluboká nad Vltavou - Milevsko