Tábor: T. Dvořák - Plášil, Suchánek, Kříž, Hajič, A. Dvořák, Hubata - Seidl, Matušík, Šulek - Endál, Dančišin, Bárta - Zayml, Milfait, Severa - Vlček, Zíb, Chocholoušek.

Benátky n/J.: Sejpal (31. - 31. Šuhájek) - Antoš, Mašek, Mrkvička, Šípek, Klodner, Tondr - Král, Šafránek, Havlas, Křenek, Šíma, Hejňák, Stehlík, Dvořák, Zumr, Bříška.

Duel se silným středočeským soupeřem rozehráli Táborští aktivně, pak je ale srazil do kolen inkasovaný gól z první střely na jejich branku. Stín tohoto okamžiku i předchozí nepovedené partie v Letňanech na nich ležel ve zbytku celé třetiny, kdy navíc ve vlastní početní převaze dostali druhý gól.

Od druhé části jako by na led vyrukovali úplně jiní soupeři. Domácí tým uvrhl družinu z Benátek pod obrovský tlak, ze kterého ji vysvobodila až druhá siréna. A protože to táborští hokejisté dokázali vyjádřit i gólově, nesli si pro změnu oni do závěrečného dějství dvoubrankový náskok.

V poslední třetině se další výsledkový veletoč nekonal. Kohouti sice z výkonu v předchozí periodě slevili, přesto dovedli utkání bez výrazných starostí do vítězného konce, a ještě ho stihli opepřit pátým vstřeleným gólem.

Hodnocení asistenta trenéra HC Tábor Zdeňka Kutláka: „Myslím si, že jsme měli výborný vstup do zápasu a hrálo se téměř neustále ve třetině Benátek, jenže pak nás srazil inkasovaný gól z první střely na naši branku a zbytkem první třetiny už jsme se pak protrápili. Před druhou třetinou jsme si ale něco řekli v šatně, kluci to začali plnit a přišlo mi, že byl najednou na ledě jenom jeden tým. Mnohem víc jsme se drželi na puku, tlačili se do brány a z toho přišly i góly. Soupeře jsme naopak vůbec k ničemu nepustili. V poslední části to byl takový mix; místy jsme si plnili to, co jsme chtěli, ale z druhé strany jsme zase uskakovali ke zbytečné nervozitě a nedůslednosti. Výsledek je nakonec parádní a klukům je třeba za odvedenou práci poděkovat.“