Chance liga měla týdenní reprezentační přestávku a vy jste měli pět dní volno. Nebáli jste se, že ta pauza byla až příliš dlouhá?

Ono to mělo dvě strany mince. Pauza nám určitě přišla vhod. Zdravotní stav celého našeho týmu nebyl ideální. Odpočinek před play off se nám hodil. Mně osobně to hrozně pomohlo. Strávil jsem čas doma s rodinou a dělal jsem si své věci. Na druhou stranu není legrace po takové době jít do zápasu. Trošku obavu jsem z toho měl, protože volno bylo dlouhé. Měli jsme dva tréninky a úplně ideálně jsem se necítil. Ale jsem rád, že nám to takhle vyšlo. Dařilo se nám hned od začátku a jsme rádi, že to byl takový zápas.



Pomohl vám osobně i celému týmu gól z první minuty zápasu, který jste dal?

Vždycky si říkáme, že chceme mít dobrý vstup do utkání. Vyšlo nám to a je jedno, komu tam ten gól spadne. I když jsem samozřejmě rád, že jsem ho dal. Ale třeba naposledy doma s Kadaní nám první gól paradoxně moc nepomohl. Teď s Havířovem ale ano. Dal nám vítr do plachet. Dostali jsme se do rytmu, rozjeli nohy a zápas nám vyšel parádně.



Vzpomenete si, kdy jste tady někoho takhle vyloženě válcovali jako Havířov?

Utkání nám sedlo a jsme za to rádi. Věřím, že nás tento zápas nastartuje a musíme se chystat už na středu do Ústí, kde to určitě jednoduché nebude.



Celou sezonu se řeší nízká produktivita vašeho týmu. Pomůže z tohoto pohledu devět gólů, které jste nastříleli soupeři z horní poloviny tabulky?

Věřím, že ano. Podobné utkání pomůže každému mančaftu. Zvedne sebevědomí a přinese klid na hokejky. Po pauze jsme to dobře nastartovali a teď musíme rytmus držet.



Vaše formace nastřílela pět gólů. Pomáhá vám, že hrajete téměř celou sezonu ve stejném složení s Martinem Novákem a Davidem Gilbertem?

Pomáhá nám to maximálně. Měli jsme výborný začátek sezony a sedli jsme si. S Novkou jsme seděli od prvního tréninku v kabině vedle sebe a rozumíme si i na ledě. Jsem strašně rád, že ho v lajně mám. David k nám výborně zapadl. Začíná se nám zase dařit. Vrátili jsme se ke hře, která nás zdobila. Už jsme znovu produktivní a věřím, že to přišlo v pravý čas. Pokud máte v útoku dva dobré spoluhráče a sedí vám to, tak je to k nezaplacení. Martin i David jsou vynikající hokejisté a jsem spokojený, že s nimi nohu hrát.



Co ještě čekáte od posledních kol základní části soutěže? Na kterou příčku pomýšlíte?

Na to bych se neupínal. Jdeme skutečně zápas od zápas. Každý tým chce být samozřejmě co nejvýš. To je náš cíl. Jistě. Nepřipravujeme se ale na to, na jaké umístění bychom rádi dosáhli. Do každého utkání jdeme s tím, že ho chceme vyhrát. To je pro nás důležité.