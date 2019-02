České Budějovice – Žádná přestupová bomba last minute se dle očekávání nekonala. Přestupní termín vypršel ze strany hokejistů ČEZ Motoru bez nějakého horečného posilování. „Od začátku věříme kádru, který tady máme,“ zdůrazní trenér Václav Prospal.

Václav Prospal | Foto: Deník/ Jan Škrle

V sobotu čeká jeho svěřence přímý duel o třetí místo v tabulce první Chance ligy na Kladně (16), poté následuje osmidenní reprezentační přestávka.



Přestupní termín je u konce. Řešili jste ještě v jeho závěru nějaké případné posily?

Objevily se nějaké možnosti trejdů s extraligovými i prvoligovými kluby. Ale bylo to hráč za hráče a nechtěli jsme se zbavovat hokejistů, o které právě tyto kluby stály. Tyto výměny nám nedávaly smysl a bylo by to pro nás spíše oslabením. Nakonec se žádná neuskutečnila a pouze jsme dopsali na soupisku juniory Dudáčka a Tlačila, abychom rozšířili kádr.



Neuvažovali jste také o Ondřeji Šulkovi, který je vaším hráčem a hostuje v Kadani?

Ondra dohraje sezonu v Kadani a může si ji prodloužit ve druhé lize v Táboře. Pokud bychom ho stáhli, tak bychom ho museli pravidelně stavět do zápasů, aby nasbíral starty pro případnou baráž. Chceme, aby se jednotlivé formace sehrávaly, a nezdálo se nám, že by výkonnostně přeskočil útočníky, které tady máme.



Máte podle vás kádr pro klíčový závěr sezony dostatečně široký?

Šíře našeho kádru určitě není taková, jaká tady bývala v minulosti. Třeba před rokem měli trenéři k dispozici mnohem víc hráčů. Na druhou stranu jsme si dávali velký pozor, koho bychom chtěli přivést. Od samotného začátku věříme tomuto týmu. Zároveň jsme k němu byli upřímní, a kdyby se nám podařilo získat rozdílového útočníka, tak bychom do toho šli a někoho bychom přivedli. Samozřejmě je to ale otázka nabídky a poptávky.



Na trhu nebyli volní hráči, kteří by vás zaujali?

Nic nevyšlo. Jednali jsme, ale to, co jsme byli schopni nabídnout, třeba nevyhovovalo druhé straně. Ve hře byli kluci, kteří by asi do týmu zapadli a pomohli mu. O konkrétních jménech nemá cenu se bavit, protože ti hráči už jsou teď jinde. Byli vytrejdováni a jejich nový tým byl zřejmě ochoten dát víc, než jsme byli ochotni dát my. Ve všech případech však šlo o hráčskou náhradu, což jsme nebyli schopni akceptovat.



Osloveni byli i kvalitní odchovanci klubu, kteří působí v renomovaných zahraničních soutěžích. Zklamalo vás, že nepřišli pomoci?

Taková je situace. Jsou to kluci v nejlepších letech a hrají v elitních evropských ligách. To by museli mít opravdu zájem, aby přišli sem. Oni sami dobře ví, že to není jednoduché. Za prvé jsme nároční trenéři a za druhé by díky svému postavení na ně byl daleko větší tlak, než když sezonu dohrají někde jinde než ve svém rodném městě. Tady se totiž posledních pár let nemluví o ničem jiném, než jak se vrátit do extraligy.



Mužstvo se vám ale podařilo doplnit už v průběhu sezony.

Povedly se nám příchody Václava Karabáčka nebo Martina Janduse. Stejně si myslím, že nejlepší trejdy se dělají v listopadu nebo v prosinci. Venca Karabáček sem výborně zapadl a až se vyvaruje zbytečných vyloučení, tak to bude skutečně výborný hráč. To samé Martin Jandus. S ním máme osm beků, kteří mohou kdykoliv naskočit. V útoku by třetí nebo čtvrtá lajna nějaké posílení určitě snesla. Ale jak říkám, nevyšlo to. Od samotného začátku věříme tomuto týmu. Samozřejmě mohou přijít zranění. Naposledy jsme měli proti Kadani mimo hru šest hráčů základní sestavy. Budeme věřit, že se nám ti kluci vrátí. Věřím, že sezona ještě neskončila ani pro Jirku Šimánka a ještě si za nás zahraje.



Jiří Šimánek je se zlomeným palcem jediným hráčem, který je skutečně dlouhodobě mimo hru?

Mělo by to tak být. Vrátit by se pomalu měl i Míla Čermák. U něj by to měla být otázka týdne až deseti dnů. Dělá všechno pro to, aby se dokázal vrátit. Udělal teď velký pokrok a vidí to optimisticky. Chce dohrát sezonu a pak to vyřešit. Byli bychom rádi, kdybychom ho mohli využít ještě v tomto ročníku.



S kádrem pro závěr sezony jste tedy spokojeni?

Není to tak, že bychom si mohli vyskakovat. Hráči, které jsme měli vytipované, šli jinam. Jak už jsem říkal, je to otázka nabídky a poptávky. Trejdy, které nám byly nabízeny, by pro nás znamenaly spíše oslabení. Nechtěli jsme dělat nějaké přestupy v panice s tím, že si nejsme stoprocentně jistí, jestli nám nový hráč pomůže.



Vy osobně jste absolvoval několik tréninků v plné zbroji spolu s týmem. Neuvažoval jste v koutku duše o tom, že byste zkusil mužstvu pomoci i na ledě?

Trénuji, protože mě to baví. Možná jsem to i přehnal, protože mě z toho bolí klouby. Na led chodím pouze v případě, kdy máme méně hráčů. Tak, abych doplnil stav. S asistentem Alešem Totterem máme rádi tréninky s větším počtem hráčů. Pokud máme více zraněných, tak nemám vůbec problém vzít si výstroj a naskočit. Naopak mě těší, že s klukama ještě dokážu bruslit. Hokej je moje vášeň. Soupiska už je ale uzavřená, takže to nemá smysl řešit.



Máte dva vyrovnané gólmany Kváču a Strmeně. Už se pomalu krystalizuje, kdo bude jedničkou pro play off?

Honza Strmeň toho odchytal hodně, protože Kvak byl na hostování v Třinci, kde toho ale naopak odchytal strašně málo. Teď u nás dostává více příležitostí on. Ale není to tak, že Kvak je jednička a Strmeň dvojka. Hlavně chceme, aby oba byli v pohodě pro play off a měli zápasový rytmus.



Čeká vás utkání na Kladně, kde půjde o třetí místo. Jak moc je pro vás z tohoto pohledu tento duel důležitý?

Pro nás je důležitý každý zápas a vždycky chceme vyhrát. Vítězství je návyk a snažíme se to do kluků instalovat od prvního dne, kdy jsme k mužstvu přišli. Kladno je soupeř z popředí tabulky, podařilo se nám ho přeskočit, ale pořád myslíme ještě výš. Jdeme zápas po zápasu.



Láká vás hodně vrátit se na pozice, na kterých jste byli v úvodu sezony?

Když se vrátím zpět, tak jsme se administrativní chybou připravili o nějaké body a kvůli tomu jich bylo daleko víc, protože nám to vzalo určité sebevědomí a pohodu v týmu. Teď se vracíme na tyto pozice a poslední dobou podáváme celkem vyrovnané výkony. Jako trenéra mě nejvíce těší, že kluci pracují, šlapou a věří naší cestě. Alespoň si to myslím. Samozřejmě bychom chtěli, abychom dávali daleko více gólů, protože šance na máme. Tým má velkou vnitřní sílu. O tom jsme přesvědčeni. Rádi bychom se poprali ještě o druhé místo. Pokud se nám podaří zvítězit na Kladně, tak by to vůbec nemusel být nereálný cíl.