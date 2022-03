První vítězství se ale nerodilo vůbec lehce. „Měli jsme dobrý vstup do utkání a soupeři jsme odskočili o dva góly. Ve druhé třetině jsme ale byli ustrašení, prohrávali jsme osobní souboje a soupeř se dostal do tlaku. Dostali jsme však jen jeden gól a pořád jsme vedli. Třetí třetinu jsme sehráli velmi dobře takticky a utkání jsme si podrželi s velice dobrým výkonem našeho gólmana. Byla nádherná atmosféra. Je krása hrát před takovým publikem,“ zhodnotil první čtvrtfinálový duel trenér vítězného celku Jaroslav Modrý.

Jeho protějšek Richard Král byl pochopitelně zklamán. „První třetina byla z naší strany taková ustrašenější a měli jsme špatný pohyb. I přesto jsme si vypracovali dvě čisté gólové šance, které jsme bohužel neproměnili. Více ze hry ale měli domácí,“ připustil.

Motor v úvodní čtvrtfinálové bitvě dokázal přetlačit Pardubice a má první výhru!

Na začátku druhého dějství sice Motor zvýšil na 2:0, ale hosté rychle kontrovali a od té doby tahali za delší konec. „Od druhé třetiny jsme se zlepšili a začali jsme domácí přehrávat. Měli jsme více ze hry a dokázali jsme si i vytvářet šance. Bohužel jsme nebyli schopni překonat dobře fungující obranu soupeře. Gólman Hrachovina víceméně všechny střely viděl, byli jsme mu málo na masce. Nedokázali jsme si pomoci přesilovkou, zatímco domácí jednou ano, což zápas asi rozhodlo,“ doplnil.

V závěru druhé třetiny tlak Dynama skutečně sílil a zdálo se, že vyrovnání je na spadnutí. „Klukům jsem o přestávce říkal, aby si víc věřili, protože jsme silný tým. Abychom hráli více s pukem a ostatní hráči se nabízeli,“ uvedl Modrý.

Hrdinou zápasu byl nestárnoucí centr Jiří Novotný, jenž ve třetí třetině ze vzduchu nasměroval kotouč za Frodlova záda a definitivně tak rozhodl o výhře Motoru.

„Každý ví, že jsem snajpr, trefil jsem to krásně ze vzduchu,“ smál se po utkání a pak už vážněji dodal. „Při tréninku se snažím hodně tlačit do branky. Jako centr bych měl chodit před gólmana, při přečíslení buď odtáhnu obránce, nebo zakončím. Takový gól se povede jednou za čas. Ale hlavně, že to tam padlo. Pak jsme se uklidnili,“ má jasno.

On sám hrál v osmatřiceti letech paradoxně svůj vůbec první zápas v play off české extraligy. „Skoro dvacet let jsem byl v zahraničí a téměř každý rok jsem hrál play off. Těšil jsem se i teď a byl jsem i docela zdravě nervózní,“ pousmál se.