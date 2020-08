Trenéra Václava Prospala tentokrát více potěšil výsledek než předvedená hra. Téměř po celý zápas měli navrch spíše hosté a Jihočechy držel nad vodou především výborný gólman Strmeň. „Ze začátku náš výkon nebyl vůbec optimální a soupeř nás přehrával. V první polovině zápasu nám dal Honza Strmeň velkou šanci vyhrát,“ ocenil i sám kouč. „Od půlky zápasu jsme začali trochu lépe bruslit a daleko více jsme se udrželi na kotouči. I když jsme v utkání vedli, tak jsme byli horším týmem. Jenom díky Honzovi jsme v zápase zůstali,“ ještě jednou vyzdvihl výkon vysokého gólmana.

Připomněl také pondělní duel na Spartě, který jeho tým ztratil až v samotném závěru. „Na Spartě jsme dokázali zápas prohrát v pěti minutách, dnes jsme ho naopak dokázali vyhrát v sedmadvaceti minutách jeho druhé poloviny. Cení se vůle a pracovitost hráčů, že to nezabalili, i když jim to nešlo. Dokázali jsme najít cestu k vítězství a porazili jsme velmi silný tým,“ váží si kouč skalpu předního extraligového celku.

Prospal nebyl spokojen se vstupem do utkání a netradičně už ve třetí minutě si bral oddechový čas. „Kdybych měl pět timů, tak bych je všechny použil v první polovině zápasu, protože soupeř nás hodně přehrával a měl spoustu šancí a střel. Vůbec jsem nás jako tým nepoznával. Nebyli jsme připraveni, což nás vždycky zdobilo a mívali jsme velmi dobré vstupy do utkání. Teď jsme od samého začátku tahali za kratší konec,“ všiml si.

Na omluvu hráčů je třeba říct, že měli v nohou pondělní zápas na Spartě a předtím dvoutýdenní tréninkový výpadek způsobený karanténou. „O tom můžeme polemizovat, ale nemůže to být výmluva,“ namítne kouč. „Hráli jsme po dlouhé době doma a chtěli jsme vypadat daleko lépe, než jsme vypadali. V kvalitě obou týmů byl v první polovině zápasu diametrální rozdíl,“ zdůrazní.

Skutečně mimořádný výkon podal gólman Jan Strmeň, jenž by zřejmě měl v sezoně především krýt záda jedničce Marku Čiliakovi. „Honza je tady dva roky a všichni víme, že je to bezvadný kluk do kabiny. Když bude takhle chytat, tak pro nás jedině dobře. Dnes byl on ten stavební kámen, díky kterému jsme vyhráli,“ uznal Prospal, jenž má kromě dvou zmíněných gólmanů k dispozici ještě Jiřího Pateru, který čeká na start NHL.