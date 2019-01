České Budějovice – První krok je splněn, nyní čeká hokejisty ČEZ Motoru další. V pondělí vstoupí do semifinálové série play off první WSM ligy proti Slavii Praha. Úvodní zápas se bude hrát v českobudějovické Budvar aréně v pondělí v 17.30.

Radek Bělohlav | Foto: Deník/ Jan Škrle

Čtvrtfinále proti houževnatému nováčkovi z Přerova Jihočeši zvládli se ctí. Dali zapomenout na katastrofální bilanci ze základní části, kdy proti Zubrům neuhráli ani bod. V klíčové fázi sezony nad nepříjemným soupeřem zvítězili 4:1 na zápasy a zaslouženě si zajistili postup.



Spokojen mohl být i trenér Radek Bělohlav. „Z hlediska výsledku to bylo samozřejmě dobré," přikývne. „Důležité bylo, že jsme se dokázali vyrovnat s tvrdou hrou soupeře. Z toho máme radost. Čekali jsme náročnou sérii a ta také náročná byla," dodá.



Právě tvrdá hra Přerova, za kterou byli jeho hráči trestáni, a využívání přesilovek. To byl klíčový motiv série. „Přesilovky sérii rozhodly," souhlasí trenér. „Ve druhém domácím utkání jsme dvakrát nevyužili přesilovku pět na tři. Většinou, když některý tým promarní dvojnásobnou přesilovku, tak zápas ztratí. To se nám také stalo, i když jsme tři góly z klasických přesilovek dali," připomíná jedinou porážku v sérii.



Druhý a pátý duel série skončily v normální hrací době nerozhodně. Druhý vyhrál v prodloužení Přerov, pátý na samostatné nájezdy Motor. „Oba ty zápasy si byly hodně podobné. Netahali jsme v nich za delší konec, ale zvládli jsme to. Žádné utkání v sérii jsme neprohráli v normální hrací době, což je také dobrý poznatek," rozebírá Bělohlav dramatickou sérii.



Přestože v základní části soutěže posbíral jeho tým výraznou většinu bodů na domácím ledě, ve čtvrtfinále s Přerovem působil lepším dojmem spíše na stadionu soupeře. „Doma se nám daří. Chodí spousta lidí a fandí nám. Přijeli jsme do Přerova a tam bylo také vyprodáno. Krásná atmosféra, kde nebylo slyšet vlastního slova. Využili jsme toho, že Přerov doma také musel hrát. Do otevřené obrany soupeře se nám hrálo lépe," připustí Bělohlav.



Přerov vyrukoval v play off s důrazem, který se zdál místy až za hranicí únosnosti. Bělohlav to však neviděl až tak dramaticky. „Když si vzpomeneme na loňské čtvrtfinále, tak jsme se čertili my i diváci, že Benátky hrají příliš tvrdě. Bylo to podobné. Musím ale říct, že se to rozhodčí snažili zvládat. Bylo tam ale pár excesů, které se nám nelíbily a na které jsme zareagovali. Zákeřné fauly mimo hru a zákroky holí. To do hokeje nepatří. Dost radikálně je odsoudil i manažer soutěže pan Setikovský," říká Bělohlav.



Senzací čtvrtfinálových bojů bylo vyřazení Kladna, které jako vítěz základní části vypadlo v šesti zápasech s Ústím nad Labem. „Překvapilo mě to," přizná Bělohlav. „Myslel jsem si, že i za nepříznivého stavu 1:3 to Kladno zvládne. V Ústí je kladenská enkláva, která se chtěla proti svému klubu vytáhnout. Od manažera přes trenéra a několik hráčů. Ústecká první lajna hraje v úžasné formě. To asi rozhodlo," míní.



Díky překvapivému postupu Ústí došlo oproti původním předpokladům ke změně ve složení semifinálových dvojic. ČEZ Motor narazí na Slavii Praha, Ústí si zahraje s Jihlavou. Pro Jihočechy by mělo být výhodou, že se Slavií budou začínat doma, zatímco s Jihlavou by to bylo opačně. „Je to pro nás plus. Začínáme doma a hráli bychom doma i rozhodující zápas. Doma se nám letos daří, o tuto výhodu se hrálo celou sezonu a chtěli jsme ji. Sice jsme pokazili závěr sezony, ale díky výpadku Kladna se nám tato výhoda zase vrátila. Jsme za to rádi," ujistí kouč.



Slavia nebo Jihlava. Tyto dvě možnosti byly ve hře až do středečního vypadnutí Kladna. „Pokaždé by to byl asi jiný hokej. Se Slavií jsme odehráli samé zajímavé zápasy. Loni i letos. U nich se nám letos jeden nepovedl. Pokaždé se hrál docela hokej, ale v play off se to může změnit. A byl bych docela rád, kdyby se to změnilo. Ať si diváci užijí a má to tvrdost, aby se nehrál jenom chytrý hokej. Dvakrát jsme letos Slavii doma porazili. Bylo by fajn, kdybychom si to zopakovali a odjížděli do Prahy s plusovou bilancí," naznačuje trenér cíl týmu pro vstup do semifinále.



Co ho naopak trápí, je marodka týmu, která se začíná nepříjemně rozšiřovat. „Z taktických důvodů bychom před startem série nechtěli o marodce hovořit," omlouvá se Radek Bělohlav.