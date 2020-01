Nebyla to ale tentokrát zrovna velká krasojízda. Jihočeši zvládli výborně první třetinu, kterou vyhráli 3:0, což jim nakonec také stačilo k vítězství. „Spokojen mohu být právě jen s první třetinou,“ souhlasil i trenér Václav Prospal. „Chtěli jsme mít dobrý nástup, který se nám doma povedl po delší době. Vyhrát 3:0 první třetinu bylo dobré,“ ocenil.

Potom už ale výkon jeho svěřenců neměl patřičnou šťávu, přestože nakonec na tři body stačil. „Nechci říct, že jsme přestali hrát. Ale přestali jsme střílet a tlačit se do branky. Po chybě v útočném pásmu nám tam spadl jeden gól, pak i druhý a najednou jsme se trápili. Nepomohli jsme si ani přesilovkami. Na můj vkus jsme hráli až moc vlažně a málem se nám to vymstilo. Abychom se uklidnili, tak jsme potřebovali dát gól až do prázdné branky při power play soupeře,“ nebyl kouč přes tříbodovou výhru zrovna příliš spokojen s výkonem svého týmu.

Pozitivní bylo, že domácí zaznamenali za celý zápas pouze jediné vyloučení, ale ani to Prospalovi až takovou radost neudělalo. „Nechci rozhodčí vynášet do nebes, oni nemají možnost se podívat na videozáznam. Nějaké dva tři fauly nám tam ale pustili. Ty mohly být proti nám. Jedno vyloučení za zápas je dobré a pomohlo nám to, faulů však bylo z naší strany daleko víc. Ale to neříkám nijak ve špatném. Hlavně musím zopakovat to, co tady říkám poslední dobou často. Hokej se hraje šedesát minut, a to my jsme nehráli.“

Hosté přijeli bez pěti hráčů základní sestavy, které skolila nemoc. „To je ale jen taková drobná omluva,“ pousmál se trenér Poruby Miloš Holaň. „Byli jsme zbytečně ustrašení. Po třech našich chybách se domácí dostali v první třetině do vedení 3:0. Pak se možná trochu uspokojili a my jsme se od druhé třetiny už lépe rozhýbali z autobusu. Byli jsme nebezpeční a měli jsme snad nejvíce přečíslení za celou sezonu. Ale s těmito situacemi jsme nenaložili tak, jak jsme potřebovali. Nakonec jsme dali dva góly ze situací, kdy hráče nabádáme, aby více stříleli na branku,“ uvedl.

Třetí třetina byla v jeho očích vyrovnaná. V power play však hosté inkasovali do prázdné branky. „Zvolili jsme špatnou možnost. Místo nahození puku jsme zkusili individuální akci, ale zapomněli jsme kotouč za modrou čárou a Budějovice zaslouženě pečetily do prázdné branky na 4:2,“ řekl k utkání.