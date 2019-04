Kanadského gólmana Peterse jste na závěr samostatných nájezdů překonal pokaždé přímou střelou. Jak jste dospěl právě k tomuto zakončení?

Bylo nám řečeno, že Peters je velmi dobrý gólman a máme už na něj přestat vymýšlet kličky. Tak jsem pak jel s tím, že budu hledat volné místo a vystřelím. Dvakrát mi to vyšlo.

Byl jste trošku nervózní, když jste odvracel chomutovský mečbol a věděl jste, že musíte proměnit?

Nervózní jsem byl, protože to celý zápas nebylo ono. Když jsem šel na ten sedmý nájezd, tak jsem si říkal, že prostě vystřelím, což jinak nedělám. Doufal jsem, že si gólman klekne a trefím to nahoru. Podruhé už jsem věřil, že ho prostřelím mezi nohama.

Poprvé jste jel už ve třetí sérii a zdálo se, že jste to až překombinoval.

Chtěl jsem udělat to samé, čím potom překonal Petr Koblasa našeho Petra Kváču. Puk mi ale trochu ujel a protisměrnou kličku už jsem tak nestihl. Na brankáře hostí žádné finty neplatily. Nakonec došlo na slova našeho trenéra gólmanů Standy Hrubce, který nám od začátku říkal, ať na něj střílíme.

Penalty nabídly pořádné drama a v prvních šesti sériích nepadl ani gól.

Jak už jsem řekl, chomutovský gólman je jeden z nejlepších, na jaké jsem kdy penalty jezdil. U nás chytá Petr Kváča také skvěle. Hlavně díky výborným brankářům se v nájezdech tak dlouho čekalo na gól.

V zápase jste třikrát vedli, Chomutov třikrát srovnal. V čem byl problém?

Soupeřovy góly mě hodně mrzely. Celý zápas se do soupeře tlačíme, on jenom stojí ve středním pásmu a čeká na naše chyby. Zatímco my se na všechny góly strašně nadřeme, hosté nám vždycky ujeli nebo dali gól z přesilovky. Mají dostatečně zkušené hráče, aby trestali naše chyby. Takhle to ale v baráži prostě bude.

Jak hodnotíte vzhledem k průběhu zápasu dvoubodový zisk?

Každá výhra je výborná, a není až tak důležité, jestli je za dva nebo za tři body.

Máte za sebou první dva barážové zápasy. Co vám ukázaly?

Asi hlavně to, že jsme s Kladnem dva týmy, které chtějí hrát v baráži ofenzivní hokej. Chomutov s Pardubicemi mají tak dobré hráče a přitom čekají ve středním pásmu. Beru, že když jde o něco, tak se tak hokej prostě hraje. Ale je to trochu úsměvné. I na takovou hru však musíme najít recept.

Chomutov hrál opravdu hodně poctivě dozadu. Bylo těžké dostat se do nějakého závěrečného tlaku, abyste třeba zkusili zápas vyhrát za tři body?

Velký podíl na tom měl výborný brankář hostí, který nám všechny nastřelené puky rozehrál. Jsme na něco zvyklí celou sezonu, a teď se najednou hraje úplně jiný hokej. Chomutov hrál zkušeně a nepouštěl nás do tlaku. Jsem však rád, že jsme extraligový tým přebruslili a přestříleli. Musíme si jenom dát pozor na chyby a zbytečná vyloučení.

Vnímali jste, že pro další vývoj baráže bylo prodloužení a následné nájezdy mimořádně důležité?

Samozřejmě. Kladno prohrálo a je bez bodu. Kdybychom prohráli, tak bychom měli jen jeden a Pardubice s Chomutovem by nám hned odskočily. Takhle na Piráty ztrácíme jen dva body a bude strašně důležitý následující dvojzápas s Kladnem, které můžeme úplně odstřelit. Extraligové týmy si naopak ve vzájemných duelech budou brát body. Musíme se k nim po dvou zápasech s Kladnem bezpodmínečně dotáhnout a pak si to s nimi vepředu rozdat.