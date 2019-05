Odchovanec pražského Motorletu začal s hokejem na štvanickém zimním stadionu jako desetiletý kluk, coby junior oblékl dres tehdejších Lvíčat s takovými borci, jakými byli Nedomanský, Pospíšil či Jaroslav Holík a vrcholem jeho kariéry byl start na zimní olympiádě ve francouzském Grenoblu, která byla ještě tenkrát rovněž součástí mistrovství světa.

Pětici obránců s ním tvořili Horešovský, Suchý, Pospíšil a Machač. Čs. tým vyhrál v nezapomenutelném utkání nad SSSR 5:4 a skončil stříbrný po porážce 2:3 od Kanady.

Na vojně v jihlavské Dukle v letech 1961 až 63 se poznali s českobudějovickým Standou Bauerem a stali se kamarády na celý život i mimo led. Přátelství mělo vliv i na Karlův příchod do jihočeské metropole, kde dres Motoru nosil od prahu sezony 70/71 dlouhé čtyři roky.

„Budějovice jsem si zamiloval, byly to krásná roky!“ řekl mi v jednom z posledních velkých rozhovorů před téměř dvěma desítkami let. „Dojíždění z Prahy bylo únavné, přes týden jsme spolu s brankářem Jardou Jágrem bydleli v garsonce v Perle, nějaký víkend jsem to stihl domů. Postupně nás trénovali Vlasta Hajšman, dva roky můj pozdější švagr Luděk Bukač, naposled kladenský Sýkora a po něm Sláva Bartoň.“

Po návratu z jihu Čech do Prahy odehrál Karel ještě sezonu ve Spartě a končil v roce 1976 v brněnském Ingstavu.

Pro milovníky čísel uveďme, že Masopust absolvoval za reprezentační A-tým 12 utkání se třemi góly a v domácí nejvyšší soutěži dosáhl úctyhodné bilance 15 sezon, 474 zápasů a 114 branek.

Po skončení aktivní činnosti se populární „Masák“ stal asistentem produkce u Krátkého filmu, když předtím dálkově vystudoval FAMU. „Moc mě to bavilo, působil jsem u produkce až do roku 1990,“ vzpomínal Karel.

Když začaly tát komunistické ledy vydal se jako trenér do německého Aachenu, hrajícího třetí ligu. Po návratu do vlasti ho oslovil majitel týmu NHL San José Sharks a Masopust se stal na dva roky vyhledávačem talentů pro Žraloky v České i Slovenské republice. Jak se osvědčil nejlépe dokazuje fakt, že postupně postoupil do role skauta mapujícího juniorskou kategorii talentovaných hokejistů v celé Evropě.

Důchodový věk si užíval hlavně v Praze, ale často mířil na jih Čech za dcerou, která žije poblíž Stráže nad Nežárkou. Jinak na „stará kolena“ ofenzivní konstruktivní bek, který po celý svůj hokejový život marně snil o roli útočníka, objevil nový sport, který mu učaroval – golf! Přidal ho v golfovém klubu v Nové Bystřici k oblíbenému tenisu a cyklistice a věnoval se mu prakticky až do chvíle, kdy v sobotu 25. května nečekaně vydechl naposledy.

Na působení Karla Masopusta v jihočeském sportu budeme vždy s úctou vzpomínat…

Petr Turek