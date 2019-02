Přerov – Hokejisté ČEZ Motoru bojovali na ledě přerovské MEO arény s tamními Zubry a domů se vraceli s nepořízenou. Další utkání sehrají Budějovičtí v domácí Budvar aréně v pondělí 17. prosince, kdy přivítají Prostějov (17.30).

Oba předchozí vzájemné duely ovládli Jihočeši, a to stejným poměrem 3:1 (ve 4. kole venku a v 19. dějství doma). A také tentokrát se gólová přestřelka nekonala.



Přerov - ČEZ Motor ČB 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)



V duelu osmého se třetím týmem průběžné tabulky Chance ligy nastoupili Jihočeši s Kváčou v brance. Ten držel čisté konto jen do poloviny první třetiny, kdy domácí hráli bezmála minutovou přesilovku pěti proti třem. Hned po návratu vyloučeného Karabáčka na led měli hosté velkou šanci, ale platilo nedáš dostaneš. Domácí šli z protiútoku do vedení šikovnou tečí Moučky.



Ve druhé části přidali Zubři už po třech minutách druhý úspěch, když paradoxně těžili z pozice Tomiho, jenž si jel vyměnit zlomenou hůl, zůstal zapomenutý u střídačky a založil gólovou akci pro asistujícího Pšurného a přesně zakončujícího Sikoru. V závěru třetiny ještě Kváča udržel naděje Jihočechů na případný obrat, když kryl stoprocentní příležitosti domácího kapitána T. Sýkory a také Moučky.



V závěrečné dvacetiminutovce se nejprve hosté ubránili v oslabení při vyloučení Přikryla. Šest minut před koncem pak přišla kontaktní trefa, když Klimeše dalekonosnou ranou zpoza pravého kruhu překonal Gilbert.



V závěru při hře ve čtyřech předvedl přerovský brankář Klimeš parádní zákrok při střele Babky. Motor to v poslední minutě ještě zkusil bez brankáře. Z půlky hřiště minul prázdnou klec Doležal. Zubři pak v posledních vteřinách zvládli i poslední vhazování ve vlastní třetině – a všechny tři body tentokrát zůstaly doma.



Fakta - branky a nahrávky: 11. Moučka (M. Procházka), 23. Sikora (Pšurný) – 54. Gilbert (Kutlák). Vyloučení: 3:4, využití: 1:0, v oslabení: 0:0. Rozhodčí: Dědek, Fiala – Lukš, Novák.

Diváci: 1740.



Sestava ČEZ Motor: Kváča – Kutlák, Fillman, Pýcha, M. Jandus, Vydarený, Pavlin, Plášil – Beránek, R. Přikryl, Babka – Doktor, Gilbert, Karabáček – Čermák, Bradley, P. Novák – M. Novák, Dančišin, Endál. Trenéři: V. Prospal st. a A. Totter.