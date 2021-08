Nechybí ani úchvatná křížová cesta, a zajímavostí je i poslední místo odpočinku kněží. Je zde i možnost občerstvení a při předchozí domluvě i noclehu.

První velkou zastávkou po 14 kilometrech jízdy je Troják, který je v zimě oblíbenou lyžařskou destinací. Prochází tudy Hostýnská magistrála, jež je v letním období hojně navštěvovaná turisty, cyklisty a v zimním období běžkaři a lyžaři. Odpočinout a občerstvit se můžete ve staré horské hospodě, která zde byla postavena v roce 1937.

Odtud následuje trasa dlouhá asi 13 kilometrů ke Kelčskému Javorníku, jemuž dominuje vyhlídková věž se 156 schody, která je vysoká 35 metrů. Půdorys rozhledny připomíná hodinový ciferník a dvanáct vyhlídkových plošin rovnoměrně rozmístěných připomíná sluneční hodiny. Výška horní vyhlídkové plošiny je 30 metrů. Na stavbu bylo použito 29 tun dřeva a 24 tun oceli.

Mimo jiné odsud uvidíte v plné kráse i samotný Hostýn. Nutno podotknout, že trasa je to poměrně náročná na ujetí bez občasného tlačení kola do kopce. Zato nabízí pobyt v zajímavé přírodě. Není také bez zajímavosti, že právě Hostýnské vrchy zasáhla kůrovcová kalamita. Proto zde v posledních letech najdete více zajímavých výhledů do údolí.

Z Kelčského Javorníku už je to pak za odměnu osm kilometrů skoro pořád z kopce až do Bystřice pod Hostýnem. Město zažilo největší růst a rozvoj po roce 1861, kdy zde Michael Thonet založil svou továrnu na výrobu ohýbaného nábytku.

Tipy na výlety po okolí:



Vzhůru na Marušku

Asi kilometr a půl od Trojáku si nenechejte ujít rozhlednu s krásným názvem Maruška. Je to krásně řemeslně provedená šestnáctimetrová dřevěná stavba z roku 2014 postavená ve valašském stylu. Není tak nikterak vysoká, zato nabízí výhled až na Radhošť, Vizovické vrchy, Javorníky či blízké slovenské kopce. Maruška slouží také jako stanoviště Českého hydrometeorologického ústavu.



Svatý Hostýn nejen pro věřící

Posvátný vrch Hostýna je nejznámějším starodávným poutním místem na Moravě. Hora s chrámem je dominantou viditelnou ze širokého okolí. Říká se, že Moravané mají Svatý Hostýn a Češi Říp. Devátého srpna 1982 udělil papež Jan Pavel II. hostýnskému chrámu zvláštní čestný papežský titul Menší bazilika.



Hrad Lukov

Krajina Hostýnských vrchů je velmi krásná a nabízí spoustu zajímavých míst. Zvážit lze zajížďku na zříceninu hradu Lukov, který se nachází asi 20 km od Tesáku, nebo velmi oblíbenou Zoo Zlín.

Autor: Adam Novák