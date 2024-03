Svým očím nevěřili v úterý odpoledne obyvatelé Třeboně, když uprostřed obytné zóny, na zastrčené, prostorově omezené křižovatce ulic Vrchlického a Na Chmelnici spatřili zablokovaný kamion s návěsem naložený železnými armaturami. Uvízl tady poté, co jeho řidič zabloudil ve snaze vyhnout se na poslední chvíli uzavírce nájezdů a sjezdů na hlavní tah I/24. Při pokusu vymanévrovat z pasti poškodil zpětné zrcátko u parkujícího vozidla BMW.

Městská policie Třeboň. Ilustrační foto. | Foto: Deník

„Několik občanů města si nejprve myslelo, že je šálí zrak. Nestačili se divit a jen nevěřícně kroutili hlavou," líčí situaci, kterou vzápětí vyrazili řešit strážníci městské policie, Silvie Zemánková. „Tím začal dvouhodinový maraton pro dopravní i městskou policii. Hlídka strážníků usměrňovala dopravu v okolí dopravní nehody a po vyřešení události hlídkou dopravní police asistovala za použití majáků u služebního vozidla bezpečnému výjezdu náklaďáku ulicí Seifertova a Táboritská až na kruhový objezd.

V Třeboni bourají dvojici mostů nad železnicí. Na jejich místě vyrostou nové

Podle všeho šofér nákladního auta doplatil na vlastní roztržitost. Nevšiml si včas toho, že se v Třeboni opravují mosty nad železnicí, po kterých vedou sjezd a nájezd z Jiráskovy ulice na hlavní tah vedoucí z Třeboně na Jindřichův Hradec „Devětašedesátiletý řidič jedoucí s nákladem do Maďarska se plně nevěnoval přechodnému dopravnímu značení, které zabezpečuje objízdnou trasu po dobu rekonstrukce," potvrzuje Silvie Zemánková. „Žádáme řidiče všech vozidel o zvýšenou pozornost při průjezdu Třeboní. Platí tu několik dopravních omezení najednou," upozorňuje motoristy.

Rozestlal si před obchodem

Důvod k udiveným pohledům měli Třeboňští i o den později. „Strážníky městské policie přivolala ostraha jednoho z obchodních domů, která uvedla, že před vstupem do prodejny se objevila matrace, polštář a peřina. Místní znalostí hlídka strážníků zjistila, komu provizorní ležení náleží. Sedmačtyřicetiletý muž si za dohledu hlídky ložnici sbalil a uklidil po sobě způsobený nepořádek," popisuje Silvie Zemánková extempore se zvláštním nocležníkem.

To ještě strážníci netušili, že se budou i dál podílet na rozhodnutí, kde nakonec chlapík ulehne. „O dvě hodinky později zjistilo bedlivé oko operačního na jedné z městských kamer stejného muže, jak si ustlal na autobusové zastávce a gestikuluje, že potřebuje pomoc. Strážníkům po příjezdu na místo muž sdělil, že mu je nějak zle a potřebuje lékaře. Z důvodu, že muž jevil známky podnapilosti a sám chtěl zjistit, jak na tom je, byla provedena orientační dechová zkouška s výsledkem vyšším než 1,5 ‰ alkoholu v dechu. Strážníky přivolaný lékař rozhodl o převezení pacienta na urgentní příjem nemocnice v Jindřichově Hradci. O dočasné ležení se postarali zaměstnanci Technických služeb Třeboň," uzavírá případ.

Falešná identita

Představu o tom, kde bude nocovat, měla jistě jinou i slečna, kterou si strážníci vzali do parády o víkendu. „V sobotu krátce po půl čtvrté ráno přijala stálá služba Městské policie Třeboň telefonické oznámení od dvaadvacetiletého muže, který upozornil na podivné chování mládeže sedící v zaparkovaném vozidle v ulici Táboritská. Hlídka na místě zjistila čtyři mladíky a jednu slečnu, všichni uvedli, že byli na návštěvě u kamaráda. Mladíci prokázali strážníkům svoji totožnost, dívka uvedla, že je jí 17 let a doklady ztratila," zmiňuje Silvie Zemánková první ze série lží, kterou se děvče snažilo uniknout nechtěné pozornosti.

To se ale dívce vůbec nepovedlo. „Strážníkům několikrát slovně nabídla jiné datum narození, jiné jméno a celkově vykazovala známky nejistoty a nervozity. Při dalším rozhovoru s hlídkou sdělila, že je chovankyní výchovného ústavu pro mládež a nyní je u babičky na víkend. Mezitím operační zjistil, že se pod jménem, které dotyčná uvedla, skrývá jiná dívka, která je v ústavu přítomna, což telefonicky potvrdil vychovatel. Útěkářku hlídka městské policie předvedena na Policii ČR k prokázání totožnosti, kde bylo zjištěno, že je jí teprve 14 let, výchovné zařízení opustila již před týdnem a je celostátně hledanou osobou. O návrat do výchovného ústavu se postarala Policie ČR. Pro příště snad slečna pochopí, že útěk nic neřeší," věří Silvie Zemánková.