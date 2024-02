S krvavým zraněním na paži a lokti a zničeným oblečením se vrátil z nákupu v jednom z třeboňských obchodů místní občan. Před prodejnou ho pokousal pes jiné zákaznice.

Městská policie Třeboň. Ilustrační foto. | Foto: Deník

O incidentu, který se stal v pátek 2. února 2024, informoval za Městskou policii Třeboň Petr Zámek. Strážníky telefonicky kontaktoval sám napadený muž. „Hlídka na místě zjistila, že se jednalo o psa uvázaného před prodejnou. Pokousaný muž měl na paži a na lokti krvavá zranění a prokousnutý oděv. Vzápětí se na místo dostavila paní, která hlídce sdělila, že pes patří jí. Poškozený muž se s majitelkou psa na místě domluvil na náhradě škody. Za asistence hlídky si oba zúčastnění vyměnili telefonní kontakty," popisuje Petr Zámek.

Oba aktéři šarvátky navíc museli k lékaři. „Hlídka zraněného muže i majitelku psa poučila o dalším postupu, především o bezodkladném lékařském ošetření zranění, o bezodkladném vyšetření psa na vzteklinu a o tom, že se vzhledem k okolnostem jedná o událost, kterou lze řešit občanskoprávním sporem," dodává Petr Zámek a dodává radu všem pejskařům: „Nemáte-li naprostou jistotu, že se váš pes mezi lidmi o samotě nenechá vyprovokovat ke kousnutí, nechte svého čtyřnohého přítele raději při nákupech doma. Váš psí kamarád jistě ocení, pokud budete při venčení stále s ním a nebudete se od něj vzdalovat."

„Češi jsou národem pejskařů. V celosvětovém měřítku patříme k zemím s největším počtem psů v přepočtu na 1000 obyvatel. To je v naší zemi dlouhodobý trend. Naprostá většina těchto přítulných tvorů je chována pro potěšení. Jsou to naši psí kamarádi a jako kamarády a členy své rodiny je často vnímáme a s náležitou láskou se k nim chováme. Nicméně, pes zůstává psem. Je to stále šelma, i když domestikovaná. Pro svůj bezproblémový pobyt v lidské společnosti potřebuje náležitý výcvik a trvale správné vedení a zacházení. To si část lidí stále neuvědomuje a pak bohužel dochází ke konfliktním situacím. Je samozřejmě dobré, když každý z nás dodržuje zásady, jak se správně a bezpečně chovat k cizím psům, nicméně odpovědnost za chování psa nese vždy jeho majitel nebo osoba, která má psa v danou chvíli ve své péči," dodává.

Do potíží při nákupech se dostala také jedna ze zákaznic přímo mezi regály. A opět u toho nechyběla městská policie. Strážníci zjistili, že s původně ohlášenou krádeží se to má úplně jinak. „V úterý 30. ledna byla hlídka městské policie Třeboň povolána do prodejny potravin v centru města," líčí Petr Zámek situaci. Prodavač tu zadržel ženu s tím, že tu měla odcizit zboží.

„Na místě strážníci zjistili, že vše se odehrálo jinak, než bylo oznámeno. Nejednalo se o odcizení zboží, nýbrž došlo zde k pádu jedné lahve s vínem z regálu, kdy zákaznice zavadila o regál a lahev shodila na zem, kde se rozbila. Zákaznice tvrdila, že lahev shodila neúmyslně, čemuž bylo možno věřit, protože lahve byly v regálu vyrovnány na samém okraji a některé přes okraj přesahovaly, takže k pádu postačoval velmi malý impuls. Strážníci navrhli událost řešit smírem obou osob a zákaznice s prodavačem se nakonec v dobrém domluvili i na způsobu vzájemného vyrovnání," uzavírá případ.