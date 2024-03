Přinášíme výběr zajímavých únorových případů, které řešili strážníci Městské policie Jindřichův Hradec ve druhém měsíci letošního roku. Příběhy, někdy i nádechem černého humoru, vtipně komentuje strážník Petr Čermák.

Městská policie Jindřichův Hradec.

Alkoholem zmožení boxeři

V sobotu 3. února pár minut před třetí hodinou ranní vydal lokál v Komenského ulici další ze svých tajemství. "Dvacetiletý boxerský potěr, který v lokále zjevně přeladil záměrnou, v přímém přenosu kamerového systému v kondici a s momentálně nepřehlédnutelnou bystrostí, jako by právě vypadl z ringu po souboji s olympijským vítězem střední váhy Muhammadem Alim, na ulici, která kdyby promluvila, byl by z jejích vzpomínek detektivní bestseller. Zcela bezdůvodně napadl dalšího z hostů pověstné nálevny," popsal atmosféru noční zábavy Petr Čermák.

Doplnil, že střely pěstí naštěstí létaly mimo terč a když se do souboje ještě přimotala zemská přitažlivost, tak mač skončil dříve, než mohl pořádně začít. "Navečer, poté co sportovec vyladil mířidla, vyslechl verdikt pro přestupek proti občanskému soužití, za který si odnesl tisícikorunové odpočítávání," dodal strážník s nadhledem.

Když hoří popelnice

5. února čtyři hodiny po půlnoci oznámila obyvatelka z ulice Archiváře Teplého, že před jejich domem hoří. Plastové popelnice však podle Petra Čermáka nehořely před domem, ale přímo u jejího domu. "A tak, než na místo dorazili souběžně přivolaní hasiči, zúročil kolega zkušenosti z hasičské přípravky Plamínek, překonal oplocení domu a výhrůžně šlehající plameny zkrotil příručním hasícím přístrojem," vyzdvihl Petr Čermák. Zbytky ohně byly nakonec profesionálně dohašeny na místě již přítomnou osádkou hasičského záchranného sboru.

Nechtěl po zavíračce z prodejny ven

V úterý 6. února v 18.05 hodin v nákupním středisku Jednota na Masarykově náměstí jeden zákazník odmítal po zavíračce opustit nákupní prostor. "A paní vedoucí, která se již těšila na poklidný večer, vyspílal v přímém přenosu na lince tísňového volání do ledasčeho, a tak se nemohl divit tomu, že byl za pár minut přivítán s láskyplně otevřenou náručí na naší základně, ze které si krom dobře míněné otcovské domluvy, odnesl další bloček do bohaté sbírky. A jestli se ptáte, kdo to byl, mohu prozradit, že náš nepoučitelný 35letý Kardašovořečičák, který neúnavně plní měsíc co měsíc úřední složky naší jednotky," uvedl Petr Čermák.

Dvakrát se dopotácel na služebnu

Další nepovedené úterní odpoledne 13. února bylo tentokrát pro třicetiletého muže z Volar, který se v současnosti zdržuje v Kunžaku. "Ten o půl druhé dovrávoral před vstupní bránu paragrafy hýřícího zařízení a před nevěřícně přihlížejícími zraky kolegů si hrubě přihnul z v ruce třímající láhve pálenky s vysvětlením, že musí pít, protože by jinak musel někoho přepadnout. A tak mu byla nabídnuta sesle, provedeno dechové cvičení s výsledkem 3.34 promile, slivovice odebrána a vysvětleno, že přestupek spočívající v nedovoleném požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství, bude dořešen až nabyde lepší kondice," naznačil postup u notně alkoholem posilněného muže Petr Čermák.

Tím ale zábavné odpoledne neskončilo. "Muž zbaven pohonných hmot se po pár minutách jako těžkotonážní bumerang vrátil a rozplácl o dubový rám vstupních dveří, a tak byl na návštěvu pozván podruhé," doplnil strážník. Po odborném lékařském vyšetření s výsledkem „schopen převozu do záchytné protialkoholní stanice“ byl převezen do doporučeného zařízení v očekávání, že jeho příští návštěva okresního města bude již o vchod vedle, u dveří správního orgánu místního městského úřadu.

Tři na jednoho ve Slavíkově lesíku

Do třetice opět úterý 20. února. Tentokrát se jedná o příběh čtený z knihy pojednávající o trestných činech. Podle Petra Čermáka začal odpoledne v Jáchymově ulici v lesíku zvaném Slavíkův, ve kterém partička tří výrostků ve věku 14 a 15 let napadla kopanci do celého těla svého vrstevníka. Ten, když zůstal ležet na zemi, byl chudší o mobilní telefon. "Rodičům se před samotným oznámením, mladé agresory, kterým dle předchozích zkušeností, není nic svaté, podařilo vypátrat na Masarykově náměstí. Ukradený telefon byl nalezen u nejmladšího z nich. A smutná událost společně s lupem putovala k orgánům činným v trestním řízení pro podezření z trestného činu loupeže," popsal Petr Čermák.